Centorizzonti 2024 Fantasmagorie - La battaglia dei cuscini

Centorizzonti 2024 Fantasmagorie, la rassegna estiva dedicata alle arti sceniche organizzata da Echidna con l’omonima rete dei Comuni che si svolge tra l’Asolano, il Monte Grappa e la Castellana, fa tappa domenica 7 luglio a Castelfranco Veneto con “La battaglia dei cuscini”. L’appuntamento è alle ore 19 in Piazza Giorgione. La Compagnia Il Melarancio porterà in scena questo gioco senza tempo che nasce dal ricordo degli scontri all’ultima piuma che, da bambini, si facevano sul letto tra fratelli prima di andare a dormire. In questa occasione il gioco verrà centuplicato più e più volte, diventando uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e coinvolgente.

La squadra della Compagnia, coinvolgerà il pubblico nell’allestimento dello spazio e, dopo avere dettato le regole del gioco, darà inizio alla battaglia con un conto alla rovescia. In quel momento compariranno in scena centinaia di leggerissimi cuscini colorati ed esploderà la battaglia in una reazione a catena. Accompagnati da scatenatissime musiche ska, gli spettatori – bambini, ragazzi, genitori, nonni - vivranno una divertentissima, piccola, follia collettiva, tutti contro tutti.

Lo spettacolo, gratuito e adatto a tutte le età, è prodotto dalla Compagnia il Melarancio (CN) con la regia di Gimmi Basilotta e Marina Berro. In scena Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta, Marina Berro, Aicha Cherif, Jacopo Fantini. Musiche di Sisimizi, Persiana Jones, I Fratelli di Soledad. Il viaggio di Centorizzonti 2024 quest’estate – sotto la direzione artistica di Cristina Palumbo - coinvolge 10 comuni ai piedi del Monte Grappa con l’obiettivo di promuovere le arti dal vivo tra i residenti e i visitatori, favorendo l’interazione tra luoghi, opera e pubblico.

INFO SPETTACOLO LA BATTAGLIA DEI CUSCINI

Domenica 7 luglio, ore 19

Castelfranco Veneto, Piazza Giorgione

Partecipazione gratuita

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in Palestra Nightingale (via Verdi, 60)

