Centorizzonti Estate: “Veneto Manga”, la prima nazionale intorno a Tomba Brion

Centorizzonti Estate 2022 – Paesi e Paesaggi inaugura domenica 19 giugno alle 21 a San Vito di Altivole al Parco Don Gnocchi, nei pressi di Tomba Brion, con una prima nazionale: “Veneto Manga – o del Giappone in Veneto e del Veneto in Giappone”, racconto scritto e raccontato per l’occasione da Luca Scarlini. Il ricercatore, drammaturgo e scrittore toscano, darà vita ad una performance inedita dedicata alle relazioni tra Giappone e Serenissima, tra le note di Fabio Pupillo al flauto. Una sequenza di rimandi che riportano alla relazione di Carlo Scarpa con la cultura giapponese, testimoniata da Tomba Brion, recentemente restaurata. “Penso a Venezia, città che nel 1600 ospita l’ambasciatore Ito Mancio dal Giappone, dipinto da Domenico Tintoretto, ma anche alla Venezia che manda in Giappone i fratelli Domenico e Felice Beato, che inaugurano nel Sol Levante le discipline fotografiche”, le parole di Scarlini. “Venezia che è città amata da Carlo Scarpa così come Carlo Scarpa ama il Giappone, in uno scambio di forme tra Oriente e Occidente, che risuona, in modo assai forte, nella Tomba Brion di Altivole”.

Tra le storie, anche quella di Enrico Carlo di Borbone-Parma, proprietario di Ca’ Vendramin Calergi, che viaggiò a lungo in Oriente dove raccolse la sua imponente collezione di oggetti, donati poi a Ca’ Pesaro, dove è stato costituito il primo museo d’arte orientale in Italia. Il flauto di Fabio Pupillo inframezzerà, sottolineerà ma anche provocherà il racconto di Scarlini attraverso l’esecuzione di musiche degli autori giapponesi Takemitsu e Fukushima e del compositore italiano Ugo Amendola. “I paesaggi sono pieni di sorprese, tra natura e cultura, memoria e futuro. L’invito è a scoprire le meraviglie che sono davanti agli occhi di tutti ma che nascondono un’infinità di elementi di dimensioni diverse, con non poche sorprese”, continua Scarlini. “Centorizzonti Estate 2022 è una proposta di spettacoli ma anche di esperienze coprogettate insieme ai Comuni, per vivere gli elementi culturali del territorio, dall’arte all’enogastronomia. “Dopo lo spettacolo saranno offerti vini e dolci tipici”, aggiunge la Sindaca di Altivole Chiara Busnardo. “Inoltre, sarà possibile visitare in notturna alla Tomba Brion, il luogo più amato e visitato del nostro Comune, insieme a Luca Scarlini e alla musica del flauto di Fabio Pupillo”. Prenotazione necessaria. Info e prenotazioni: info@echidnacultura.it; 3711926476.

IL DITTICO SULLA BELLEZZA CON SCARLINI

“A Luca Scarlini, straordinario scopritore di storie non così conosciute, abbiamo commissionato per Centorizzonti, d’accordo con i Comuni di Altivole e Asolo, un dittico sulla bellezza”, spiega la direttrice artistica di Centorizzonti Cristina Palumbo. “Il secondo appuntamento del dittico sarà ad Asolo, con “La fabbrica della bellezza”, viaggio dal Canova alla Brionvega”.