“CentriAmo” - Festa delle Associazioni e del Volontariato - 23^ edizione

Il 3 settembre le vie del centro di Conegliano ospiteranno la 23^ edizione della Festa delle Associazioni e del Volontariato; evento che quest’anno assume un volto nuovo con la denominazione “CentriAmo Conegliano”. Un’edizione che vede ampliati gli spazi espositivi che andranno a comprendere via Carducci, Corso Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Calvi, Scalinata degli Alpini, Via XX Settembre, Piazza Cima. Un’occasione dove circa 150 associazioni si riuniranno e avranno la possibilità di farsi conoscere alla cittadinanza e ai visitatori la propria attività, valorizzandone l’operato di tutti coloro che dedicano il loro tempo con dedizione all’interno della vita associativa della comunità coneglianese.

L’evento si svolgerà dalle 9.00 alle 19.00 con una parata inaugurale con tutte le associazioni e per quell sportive con gli atleti in divisa. Durante la giornata ognuno avrà la propria area espositiva nella quale si potranno anche esibire. Sarà dedicato uno spazio al food a sostegno del servizio offerto dai pubblici esercenti. Saranno presenti associazioni culturali, sportive, ricreative, combattentistiche, d’arma e di volontariato molte di queste presenteranno concerti, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, letture e tanto divertimento per grandi e piccini Il 3 settembre sarà una giornata di ringraziamento a tutte le associazioni che 365 giorni all’anno operano nel territorio e in modo sinergico contribuiscono a valorizzarlo e ad offrire dei servizi alla cittadinanza: è un giorno di festa ma anche un giorno di grande riconoscenza.