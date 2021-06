Al Centro Chiavacci torna il concerto all'aperto tra musica e natura

Concerto all’aperto sul prato di Monte Castel nei pressi del “Centro di cultura e spiritualità don Paolo Chiavacci” sabato 3 luglio dalle ore 19.00 con l’“Incontro musicale con il Creato” con musiche suonate da “Air Orchestra” diretta dal maestro Paolo Pessina. L’iniziativa è organizzata per il terzo anno (dopo la pausa del 2020 causa Covid) dall’associazione “Incontri con la natura per la salvaguardia del Creato, don Paolo Chiavacci” e dall’omonimo centro di Spiritualità. Partecipano la Pastorale sociale del Lavoro della diocesi di Treviso con il patrocinio del Comune di Pieve del Grappa. Saranno garantite le disposizioni di sicurezza anticovid (mascherine e distanziamento).

Qual è il significato di questo evento? Lo spiega don Giovanni Scavezzon presidente dell’associazione “Incontri con la natura per la salvaguardia del Creato, don Paolo Chiavacci”: «Il concerto è un invito alla riconciliazione con la natura che abbiamo inquinato e non amato. E’ anche un ricomporre il Creato: abbiamo introdotto tante note stonate per cui l'armonia non c'è più. Bisogna riscrivere la musica. La parola chiave è “riparazione”: dobbiamo riparare le azioni compiute in quest'ultimo secolo. Dobbiamo diventare custodi del Creato cioè responsabili della casa comune. Don Paolo Chiavacci fu un vero cultore della musica. Raccolse centinaia di dischi di musica classica, moderna e jazz. Riteneva che la musica fosse davvero un veicolo importante per capire la voce e i suoni della natura».

Il centro “Don Paolo Chiavacci” (e l’associazione che lavora all’interno) è una struttura della diocesi di Treviso. Si trova sulle pendici meridionali del massiccio del Grappa a 600 metri di altitudine nel comune di Pieve del Grappa. La sua posizione isolata è il luogo ideale dove vengono realizzate iniziative di formazione spirituale, cristiana e culturale, in modo particolare sul tema della salvaguardia della natura secondo le intuizioni del fondatore. Don Paolo Chiavacci (1916 - 1982) fu infatti il sacerdote diocesano fondatore che con lungimiranza già negli anni settanta parlava di salvaguardia del Creato mettendo le basi di un ambizioso progetto per creare un’oasi di pace.

Il luogo del concerto è facilmente raggiungibile a piedi partendo dal Centro Chiavacci (via Santa Lucia, 44 località Crespano). Ci sarà anche la possibilità di un aiuto per chi avesse problemi ad affrontare la salita. Per favorire l’ascolto della musica verranno predisposti dei posti a sedere. E’ comunque consigliato un abbigliamento sportivo e di portare con sé un cuscino o una coperta per poter ascoltare la musica anche stando seduti sul prato. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella sala convegni all’interno del Centro. Per ulteriori informazioni tel. 0423.1916932 e-mail: associazione@centrodonchiavacci.it

CHI FA PARTE DI “AIR ORCHESTRA”

La formazione raccoglie allievi delle scuole:

Associazione Istituto Musicale “A. Benvenuti” di Conegliano.

Associazione Amici della Musica “A. Corelli” di Vittorio Veneto.

Associazione Amici della Musica “Egle Salvadoretti” di S. Lucia di Piave.

Associazione Culturale - scuola di musica “ Giovani Talenti” di S. Polo di Piave.

Scuola di musica “Gaspare Paoletti” di Follina.

Allievi delle scuole del Pordenonese.

