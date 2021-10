Centro Commerciale Tiziano: Animali da paura!

Il Centro Commerciale TIZIANO si è sempre distino per essere uno shopping center “pet friendly”, ad esempio organizzando periodicamente iniziative a sostegno degli animali e delle Associazioni territoriali che operano in tale ambito in modo che queste possano far conoscere le proprie attività, e promuovendo altre iniziative dedicate agli animali domestici, per sensibilizzare le persone su tematiche come amore, cura e rispetto verso gli animali. Si può affermare, in sostanza, che il TIZIANO mostra in modo tangibile grande attenzione su questi argomenti, ormai estremamente dibattuti anche dal punto di vista mediatico.

In occasione dei prossimi festeggiamenti di Halloween il Centro Commerciale TIZIANO lancia il simpatico photo contest “Animali da paura!”; tutti coloro che hanno la gioia di vivere con un animale possono partecipare semplicemente scattando una foto al proprio pet, qualunque esso sia, tematizzata alla festa “più mostruosa dell’anno”. Le foto dovranno essere pubblicate come commento al post dedicato su Facebook oppure con mention @centrotiziano_official su Instagram, dal 25 al 30/10.

Nelle giornate di Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, tutti coloro che avranno pubblicato gli scatti fotografici dei propri animali, potranno ritirare presso l’apposito desk in Galleria, € 10,00 in Buoni Acquisto (2 Buoni da € 5,00) da spendere presso i punti vendita della galleria del centro commerciale aderenti all’iniziativa, entro Giovedì 11 Novembre p.v. Indipendentemente dalle foto scattate e pubblicate, ogni partecipante avrà diritto a ritirare un solo slot di Buoni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...