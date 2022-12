Centro Commerciale Tiziano: BUONE FESTE… col nostro shopping!

Il periodo natalizio per i bambini è il più magico, affascinante, ricco di aspettative…

La sorpresa dei doni sotto l’Albero è il momento più atteso, scartare i pacchetti infiocchettati e luccicanti sperando che i desideri espressi a Babbo Natale nelle proprie letterine siano stati esauditi, è sempre un’emozione incontenibile.

Ma quali giochi piacciono di più ai bambini di oggi? La tecnologia ha cambiato in modo radicale i gusti dei piccoli? In realtà, ci sono i grandi classici che piacevano ai bambini di 50 anni fa e piacciono ancora.

Non passano mai di moda i mezzi di trasporto: bici, baby car, pattini e - ora più che mai! – i monopattini; sempre amatissime le bambole, ad esempio quelle ispirate ai cartoni animati più in voga, come le Cry Babies e Masha, amica di Orso. E il gioco che fa felici grandi e piccoli? Le costruzioni! In base alla complessità, vanno bene ad ogni età: dai mattoncini più famosi al mondo alle costruzioni in legno o a quelle grandi e sagomate per i piccolini non passano mai di moda e uniscono genitori e figli nello “sforzo edilizio”!

Per queste festività natalizie, il Centro Commerciale Tiziano desidera augurare a tutti un periodo di serenità, con un pensiero particolare proprio per i più piccoli, perché tutti loro possano vivere la magia del Natale con tanta gioia e… qualche desiderio esaudito da Babbo Natale!