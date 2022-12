Centro Commerciale Tiziano: Brillanti idee...Regalo!

Natale è... già qua! Il mese di Dicembre "vola" e in men che non si dica ci si ritrova alla Vigilia! E non ci si può certo arrivare sprovvisti di regali da consegnare a chi ci sta a cuore!

Ricordiamoci sempre che la fretta è cattiva consigliera mentre, organizzandosi per tempo, possiamo riflettere meglio e fare doni più mirati, che di certo saranno maggiormente apprezzati da chi li riceverà.

Arrivare nei negozi con una lista già organizzata e ben ragionata aiuta sicuramente; sconsigliatissimo, invece, andare a caccia dei regali senza meta e senza idee. Un elenco fatto con calma aiuta anche a non dimenticare nessuno e a non ritrovarsi a mani vuote davanti a qualcuno che… non doveva assolutamente essere dimenticato!

Entrare nella Galleria al Centro Commerciale Tiziano e trovare a disposizione tanti negozi di diverse merceologie sicuramente aiuta a risparmiare tempo e a trovare idee originali, gradite e per tutti i budget. Siamo certi che troverete qualcosa di super adatto anche per quella collega dai gusti difficili, per l'amica del cuore che ha praticamente tutto o ancora per la sorella che - gira che ti rigira - è l’eterna… incontentabile!

Sempre più complicata del previsto, la scelta dei regali da fare agli uomini. Sicuramente un viaggio, il biglietto per un concerto, una cena in un buon ristorante sono suggerimenti da cogliere per un effetto WOW, ma bisogna conoscere perfettamente i gusti del destinatario, altrimenti si rischia… l’effetto FLOP! Meno avventate le idee regalo moda, disponibili per tutti i gusti e tutte le tasche che possono comunque sorprendere senza bisogno di impegnarsi troppo! L’importante è tenere presente il mood di ciascuno: del fidanzato dallo stile classico e del fratello sportivo, del collega stiloso e dell’amico estroso.

Quel che è certo è che fra le tante proposte degli store del Centro Commerciale Tiziano è facile trovare un’idea brillante per ciascuno dei nostri cari.

E fra un regalo e l’altro… sarà bello gratificare anche noi stessi con un po’ di shopping!