Centro Danza Movi Menti - Nuovo corso di Musical

Il Centro Danza Movi Menti, scuola di danza dilettantistica e di avviamento professionale fondata nel 2016 a Fontane di Villorba dall’insegnante e coreografa Claudia Schembri, annuncia l’avvio (dal 18 settembre) del nuovo corso di Musical in partenza da settembre 2023.

Grazie all'unione di più tecniche comunicative ed espressive - recitazione, canto, danza e musica - il corso è finalizzato alla creazione di un Musical da portare in scena a fine anno accademico, con la possibilità, in un futuro, di portare lo spettacolo negli eventi che popolano la marca.

Il percorso formativo sarà strutturato in modo da permettere agli allievi di acquisire inizialmente le nozioni base di ballo, canto e recitazione - discipline portanti del genere – per poi dedicare delle lezioni specifiche all’unione delle discipline, così da creare la performance finale. Gli allievi, quindi, saranno seguiti passo dopo passo, attraverso delle lezioni da insegnanti professionisti del settore che sapranno trasmettere l’esperienza personale e dare il giusto supporto per la realizzazione di un Musical a 360 gradi.

“L’avvio del corso di Musical rappresenta per noi non solo una grande sfida che ci permette ancora una volta di mettere in gioco la nostra professionalità ed esperienza nelle discipline del canto, del ballo e del teatro, ma soprattutto ci permette di trasmettere ai più giovani – e non solo – il piacere di sviluppare una passione e di realizzare attraverso le proprie capacità ed il proprio impegno nuova arte” ha commentato Claudia Schembri, direttrice del Centro Danza Movi Menti.

Il corso è aperto a chiunque abbia compiuto i 15 anni di età, che si voglia cimentare nell’arte del Musical purché si abbia la passione e la voglia di imparare ed esplorare il mondo affascinante e magico che racchiude questa disciplina nata oltreoceano ad inizio 900.

I corsi si terranno a Fontane di Villorba (TV), presso la sede di Centro Danza Movi Menti. Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail info@centrodanzamovimenti.it oppure visitare la sezione “Ultime Notizie” al sito https://centrodanzamovimenti.it/