"Il Centrotavola del Venerdì" al Bronser

Nella storica cornice dell’Osteria “Al Bronser” di Treviso, da oltre cinquant’anni luogo di riferimento per il buon cibo e il buon vino, dove tradizione e innovazione vengono amalgamati in un ambiente caldo e accogliente dai padroni di casa Nadia, Adriano e Paolo, l’incontro con il Maestro Gaspare Buscemi e i suoi straordinari vini è preludio alla nuova formula del “Il Centrotavola del Venerdì”, ovvero il menù condiviso con le portate a centrotavola da consumarsi in tutta tranquillità insieme.

€ 50.00 per persona. Richiesta prenotazione anticipata

Per informazioni e prenotazioni: “Al Bronsèr” Via di Sant’Angelo, 162 Treviso

Tel. 0422 400316 - albronser@gmail.com