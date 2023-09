“Cerchi di latte”: incontri sull’allattamento al Consultorio Familiare

L’allattamento tra falsi miti, timori e strategie: lunedì 25 settembre al Consultorio Familiare del Centro della Famiglia di Treviso, in via San Nicolò 60, prenderà avvio un percorso di quattro incontri, uno a settimana, sul tema dell’allattamento.

Gli appuntamenti, tenuti dall’ostetrica Federica Gasparella, specializzata sull’argomento, saranno strutturati come un momento di condivisione e confronto tra mamme, per discutere di opportunità e problematiche, strategie per risolverle e alimentazione complementare.

Per partecipare agli incontri, contattare telefonicamente il Centro della Famiglia al numero 0422 oppure inviare una e-mail a segreteria@consultoriotreviso.org