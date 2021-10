Core-Shamanism Cerchio Sciamanico Esperienziale essere nel ritmo

Condotto da: Roberta Cazzola

Lo sciamano è colui che si connette e sa interagire con tutte le forze dell'universo. Cogliamo l'occasione di questa stupenda luna piena per armonizzarci con il ritmo dell'universo. Il potere dell’Universo si manifesta nella circolarità. Formare un cerchio sciamanico significa creare uno Spazio Sacro e protetto, abbracciando questo spazio entriamo in sintonia con le forze primigenie che lo regolano; una preziosa esperienza di crescita, un’opportunità di incontro consapevole con la propria dimensione dello Spirito e la capacità di visione illimitata dell’Anima.

Aperto a tutti, si terrà a San Pietro di Feletto -TV-

L'evento è a numero chiuso ed è organizzato in pieno rispetto delle norme di sicurezza; è' pertanto richiesta la prenotazione.

Per i dettagli sull'evento stesso e prenotazioni:



e-mail fata.roby@virgilio.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...