Cerimonia per il Centenario del Monumento ai Caduti a Monigo

Enzo Andretta, Presidente pro-tempore dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione Monigo (Treviso), informa che in data 19 settembre alle ore 11, in occasione del Centenario del Monumento ai Caduti sito nella Parrocchia di Monigo in via Sant’Elena Imperatrice, verrà celebrata una cerimonia con la presenza del sindaco Mario Conte e del Prefetto di Treviso dottoressa Maria Rosaria Laganà. Il monumento contiene, oltre ai nomi dei caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, la targa a ricordo del Caporale Guglielmo Caldato Artigliere da Montagna, Medaglia d’Argento al Valor Militare e primo caduto trevigiano della Grande Guerra.