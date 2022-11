La Champions originale del Milan 2007 arriva a Treviso

Grande notizia per i numerosi tifosi milanisti di Treviso e provincia: il 2 dicembre 2022, presso il ristorante Orobasilico dell’Hotel Maggior Consiglio, verrà inaugurato il Milan Club Treviso “Pioli is on fire”, il primo Milan club al mondo intitolato al mister Stefano Pioli. Gli iscritti al nuovo club sono a oggi oltre centocinquanta e numerose le richieste di nuove iscrizioni già pervenute.



Dalle 17 si potrà "toccare" la coppa che il capitano, Paolo Maldini, sollevò in alto verso il cielo nell’anno 2007, quando il Milan vinse la Champions League 2006/2007.



I bravissimi organizzatori trevigiani, in primis il Presidente del club Giorgio Lorenzo, sono riusciti per la prima volta a fare arrivare l’ambito trofeo nel Veneto, a Treviso, in occasione dell’inaugurazione del nuovo club. La coppa sarà esposta per tutto il corso della serata e i tifosi potranno toccarla con mano e fare foto ricordo.



Per info contattare via messaggio il 3939038689 o inviare una mail all'indirizzo: segreteria@milanclubtreviso.com