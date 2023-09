Chanda Rule & Sweet Emma Band

Chanda Rule è una cantante originaria di Chicago.

La passione per il canto si manifesta fin da bambina, quando all’età di 3 anni inizia a cantare nel coro gospel nella chiesa di quartiere. A seguito di una laurea in giornalismo si trasferisce a New York, dove il caos della metropoli la spinge a cercare rifugio nella musica, ed è da qui che ha inizio la sua carriera. Il talento assoluto e la flessibilità vocale le consentono di spaziare tra jazz, soul, r’n’b e gospel, rendendola un’artista apprezzata in tutto il mondo.

Molti tra gli autorevoli giornalisti del settore la definiscono un’artista da tenere d’occhio.

Sul palco di ValdobbiadeneJazz con lei si esibirà la Sweet Emma Band, con cui ha inciso il disco “Hold On” del 2020. La band è composta da Osian Roberts al sax tenore, Paul Zauner al trombone, Jan Korinek all’organo Hammond e Fabio Coella alla batteria.

Special guest il “local hero” Michele Tedesco, alla tromba!



Questo Open Stage è presentato dalla Cantina Ruggeri Valdobbiadene.





Line Up:



Chanda Rule – Voce

Michele Tedesco – Tromba

Paul Zauner – Trombone

Osian Roberts – Sax



Fabio Colella – Batteria