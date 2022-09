Chanoyu, Cerimonia del tè giapponese

Iscrizioni tramite modulo Google: https://forms.gle/VYg69GE4TXDAQemV7

Un’occasione speciale, domenica 13 novembre alle ore 11.00, presso la nostra Tea Room giapponese a Treviso: torna la Maestra Makiko Wakita a spiegare e a introdurvi al meraviglioso mondo della Cerimonia del Tè giapponese.

Costo: 60,00€ a persona (55,00€ per i soci Nipponbashi 2022) da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la cerimonia, una tazza di matcha e un dolcetto.

In quest’occasione, per un numero limitatissimo di persone (solo 16), sarà possibile assistere allo svolgimento dell’autentica cerimonia del tè giapponese, per poi bere un matcha cerimoniale in abbinamento ad un wagashi (dolcetto giapponese) preparato dalla Maestra in persona per l’occasione.

Un momento unico, dedicato ad una delle più antiche arti giapponesi, per permettervi di vivere un po’ di Giappone anche senza viaggiare.

Chi è la Maestra Makiko Wakita?

La Maestra Makiko Wakita, che dirigerà la dimostrazione, ha iniziato nel 1988 a seguire la via del tè della scuola Omotesenke, guidata dal maestro Murayama. Trasferitasi in Italia insegna Chanoyu a Vicenza dal 2009 e realizza dimostrazioni in numerose parti d’Italia con lo scopo di divulgare le arti tradizionali e lo spirito della cerimonia del tè. La cerimonia del tè è una via che non finisce mai, c’è sempre l’occasione di migliorare giorno dopo giorno, mantenendo fede agli ideali del maestro Sen no Rikyu.

Cos’è la cerimonia del tè giapponese?

Durante la cerimonia, l’obiettivo è quello di condividere un momento di godimento estetico, unico e irripetibile e l’intero rituale è progettato in modo che i sensi dell’invitato siano totalmente concentrati sull’evento e non distratto da pensieri mondani. Allo stesso tempo si cerca di stabilire una buona relazione umana, cercando di trovare un’intesa del cuore di ogni partecipante attraverso lo spirito del ospitalità e la cura di ogni gesto. Attraverso la condivisione di questo momento, il maestro accoglie gli ospiti con il cuore e una dedizione totale; gli ospiti contraccambiano con gentilezza e sincerità profonda. Per questo, i principi fondamentali della cerimonia del tè sono: wa (pace), kei (rispetto), sei (purezza) e jaku (tranquillità).

Durante la dimostrazione, la Maestra prepara una tazza di tè con cura, riscaldando la tazza, pulendo gli strumenti con movimenti eleganti. Gli ospiti ricevono la tazza di tè rispettando le altre persone, ringraziando e ammirando gli oggetti e i particolari.

Dopo la dimostrazione potrete imparare come ricevere e gustare una tazza di tè matcha – il tè verde in polvere di qualità superiore – che verrà accompagnato da un wagashi artigianale, ossia un raffinato dolcetto preparato dalla Maestra, a base di marmellata di azuki e in tema con la stagione.

L’evento ha una durata di circa 2 ore.