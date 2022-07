"Chef in Green": ad Golf Club Asolo l'unica tappa in Veneto

Chef in Green®, ideato e guidato da Roberta Candus, dopo aver consolidato negli anni un evento che coniuga alta cucina e puro piacere sportivo, torna il 25 luglio sul green del Golf Club di Asolo (TV). Uno dei circoli più attesi di un format che nel 2022 si propone in una formula rivisitata, coordinata dalla storica ideatrice in collaborazione con Move Golf Forward. Un team più strutturato ma fedele all’ambizione di avvicinare chef qualificati e l’intero mondo della ristorazione a uno sport come il golf che naturalmente favorisce le relazioni sociali e che richiede attenzione e disciplina, la stessa che si ritrova nelle cucine. Al di là del gioco, intuizione, lavoro di squadra e piacere della sfida assicurano uno stimolante affiatamento fra chef e operatori del settore. Un cambio di marcia che Roberta Candus così sintetizza: “Ripartire vuol dire anche sapersi rinnovare, ricaricarsi, trovare nuovi spunti. Ed è in questa chiave che Chef in Green intende quest’anno ridare slancio al suo format, per suggerire novità che sappiano ispirare gli chef che da tanti anni mi seguono. Una ricerca costante dettata da una curiosità che fa parte del mio DNA”.

Rispetto alle passate edizioni, le gare si svolgono in un’unica giornata (ad eccezione della tappa al Matilde Golf di Reggio Emilia), così da dare maggiore dinamicità all’evento. Ogni gara propone novità, nuovi partner, sorprese per gli chef e per i soci. Molti gli show cooking, le degustazioni ed i momenti ludico- didattici di informazione per i soci dei circoli iscritti alla gara e di formazione per gli chef partecipanti. Così da conoscere quali sono le caratteristiche di un particolare ingrediente, le tecniche di lavorazione, abbinamenti ed interpretazioni dei vari chef. A seconda degli appuntamenti, alcuni chef partecipano solo come giocatori, seguendo in campo i preziosi consigli di golfisti esperti e appassionati, mentre altri si misurano in cucina, con show cooking e cene a più mani per gli ospiti dei golf club. Una formula “mista” che conferma lo spirito di squadra che è alla base della manifestazione.

L'EVENTO

Dopo la lezione del mattino, la pausa lunch stuzzicherà l’appetito con assaggi di prosciutto di Parma del Consorzio, da quest’anno partner del circuito, e con un primo di Mariana Epure, Lady Chef 2022 e “firma” del ristorante La Posata Bianca di Abano (PD ) che nell’angolo show cooking allestito da Zwilling Ballerini proporrà un risotto con alcune varietà di formaggi della Arrigoni Battista, nuovo sponsor 2022.

Al rientro della gara pomeridiana, rigenerati da acqua e fresche bibite della Lurisia, due brevi incontri professionali in attesa della premiazione con il Brand Ambassador Giorgio Pellegrini della Macelleria Pellegrini di Milano che parlerà della frollatura della carne, e con Moreno Favaretto della Macelleria di Mirano, che darà indicazioni per realizzare la battuta di carne a coltello Prestigiosi e molto apprezzati i premi assegnati. Da quelli tecnici- padelle a otto strati Ballarini, pirofile Staub, vari accessori di Trabo e Domo e fra cui l’ambito sifone ISI; nonché il putter messo in palio da Golftek – a quelli da tavola: dai prodotti Lurisia, ai formaggi forniti da Arrigoni, sino alla ambita Gift Card offerta da Longino&Cardenal. I premiati saranno poi stati festeggiati dal brindisi con i millesimati di Astoria, delizioso prosciutto di Parma e sfiziosi assaggi dei formaggi Arrigoni.

Gran finale con la cena a più mani che si apre con il Cannolo con formaggio fresco, pere aromatizzate al pepe e vaniglia con riduzione di prosecco di Massimo Sartoretto ( Chef ristorante 8.a Buca di Asolo), seguito da un fresco Gazpacho Ice cream proposto da Ermanno Zago ( Ristorante le Querce di Ponzano Veneto). Prettamente estivo e stuzzicante lo Spaghetto al pesto di pomodorini ed erbe selvatiche con salsa di noci fermentate al Kefir di Giada Bozzolan ( Il profumo della freschezza di Rovigo) seguito, come secondo, dal Moro oceanico alle erbe di Andrea De Poli (Punto Gusto di Vicenza)

A chiudere, il carrello di formaggi Arrigoni Battista esaltati dall’abbinamento con il pane di Matteo Cunsolo , della Panetteria di Parabiago e presidente Chef Panificatori, che lo proporrà insieme ad alcuni lievitati, e come dessert la tartelletta al limone, frolla, crema pasticcera e meringa all’italiana di Matteo Mez ( Ai Porteghi Bistrot di Padova)

Prezzo 50 euro - Bevande incluse

Perché Chef in Green

L’obiettivo è regalare ai partecipanti una vera “green foodemotion” perché il gusto del gioco diventi il gioco del gusto. Il golf è infatti uno sport che richiede grande disciplina e capacità di concentrazione, “ingredienti” che quotidianamente si ritrovano nelle cucine di ristoranti ed hotel. E a cui si aggiunge una certa dose di creativitàe la curiosità verso prodotti di aziende affermate e di piccoli produttori.