Chiave Classica 2024 - Ensemble di violoncelli con Mario Brunello

“Cast” d’eccezione per il secondo appuntamento di ‘Chiave Classica 2024’: gli attuali docenti di violoncello del Conservatorio “A. Steffani” ed alcuni tra gli ex insegnanti di questo strumento con qualche aggiunta “speciale” sono i protagonisti del secondo concerto di Chiave Classica. Tra gli ospiti d'eccezione Mario Brunello, che tornerà come interprete al Teatro Accademico dopo molti anni. Giovedì 8 febbraio (ore 20,45) è in agenda una serata dedicata alla scuola di violoncello del Conservatorio di musica Agostino Steffani. Walter Vestidello, docente di violoncello a Castelfranco, ha ideato un concerto con un ensemble costituito da soli violoncellisti che hanno insegnato questa materia a Castelfranco. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Mario Brunello, uno tra i primissimi allievi della scuola di violoncello in città. Il concerto, che verte su composizioni originali create per l'ensemble e trascrizioni, racconterà la nascita della classe di violoncello a Castelfranco sotto la guida del maestro Adriano Vendramelli. L'ensemble è composto da Anna Campagnaro, Vittorio Ceccanti, Stefano Cerrato, Riccardo Baldizzi, Francesco Galligioni, Antonello Mostacci, Miriam Prandi, Piero Serafini e Walter Vestidello.

“Negli anni Settanta un violoncellista triestino non ancora trentenne arriva a Castelfranco e dà avvio alla classe di violoncello: si chiama Adriano Vendramelli-spiega Vestidello- incontra un giovane studente che da chitarra chiede di passare a violoncello, è Mario Brunello”. Lì comincia la storia di una classe che darà i suoi frutti da Enrico Egano a Pietro Serafin, a Teodora Campagnaro. Il Conservatorio di Castelfranco diventa un'eccezione: 3 classi di violoncello e centinaia di diplomi. Una storia speciale che sarà raccontata nel concerto dell'8 febbraio.

Il programma della serata prevede musiche originali e brani appositamente trascritti per questo organico. L'apertura è nel segno di Olivier Messiaen di cui verrà eseguito in trascrizione il quinto tempo del Quartetto per la fine del tempo “Lode all'Eternità di Gesù”. Si continua con il Concerto brandeburghese n°6 di J.S.Bach. Il polacco Alexandre Tansman ha composto espressamente per un organico di violoncelli Deux Mouvements che figura in programma insieme alla trascrizione di Giovanni Sollima di una Serenata di Carlo Alfredo Piatti. Tutta da ascoltare anche la trascrizione per ensemble di violoncelli del lied Erlkönig di Franz Schubert abbinato al tango Fuga y Misterio di Astor Piazzolla. La chiusura è nel segno di Giovanni Sollima con “Violoncelles, vibrez!”.

Chiave Classica prosegue Giovedì 22 febbraio con il ritorno di Massimo Somenzi, già direttore del Conservatorio di musica Agostino Steffani insieme ad un ensemble composto da Alberto Mesirca (chitarra) Enzo Ligresti e Stefano Pagliari (violino) Mario Paladin (viola) per “Omaggio alla Spagna”. In programma musiche di Albeniz e Mompou e il celebre Quintetto G453 di Luigi Boccherini “La ritirata di Madrid”.

Prima dei concerti, alle 20 , si terranno nel foyer del Teatro le conferenze introduttive ai concerti

Prezzi biglietti:

Intero 15 euro- Ridotto 10 euro

Studenti e personale del Conservatorio, ragazzi fino ai 18 anni 5 euro

Abbonamento cinque concerti

Intero 60 euro- Ridotto 40 euro