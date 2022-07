Alla Chiesa di San Gottardo "Suor Angelica" di Giacomo Puccini in forma semiscenica

Venerdì 29 luglio, l’opera di Giacomo Puccini in forma semiscenica nella chiesa di San Gottardo, in collaborazione con Agogica APS. Ingresso gratuito solo su prenotazione.



Dopo l’emozionante assegnazione del Premio Gioie Musicali 2022 al M° Giovanni Antonini, volge al termine la XVIII edizione di Gioie Musicali - Festival Internazionale Musicale Giovanile iniziato ad Asolo il 13 luglio. E si conclude, venerdì 29 luglio (ore 21) con l’opera in un atto di Giacomo Puccini Suor Angelica, in forma semiscenica, a coronamento di un progetto di formazione del soprano Elisabetta Battaglia, realizzato in collaborazione con l’Associazione musicale Agogica APS.



Le medievali atmosfere della chiesa di San Gottardo, parte di un trecentesco convento francescano, diventano scenografia per quest'opera ambientata in un convento di clausura sul finire del Seicento dove Suor Angelica - interpretata dalla giovane stella della lirica Federica Vitali - espia un giovanile peccato d'amore. L’allestimento e la regia sono firmati da Maria Selene Farinelli, mentre la direzione musicale è di Elisabetta Maschio. La parte musicale sarà affidata all’Ensemble LaRé e ai pianisti Giovanni Campello e Andrea Corazzin, mentre provvederanno ai cori l’Ensemble vocale Agogica e I piccoli cantori del Tabarin diretti da Laura Basso.



Ingresso gratuito, ma solo su prenotazione. Per prenotare inviare email a: info@gruppoagogica.com e attendere la conferma.





Personaggi e interpreti:



Suor Angelica: Federica Vitali



Zia principessa: Eleonora Luè



Badessa: Lorena Scarpazza



Suora zelatrice: Sara Meneghetti



Maestra delle novizie: Emma De Zen



Suor Genovieffa: Fabiana Visentin



Suor Osmina: Pamela Brochetta



Suor Dolcina: Danila Tasca



Suora infermiera: Angela Breda



Cercatrici: Francesca Pietrobon e Marica Adrogna



Novizia: Anna Libralato



Converse: Danila Tasca, Emma De Zen