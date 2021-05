Alla Chiesa di San Gregorio arriva la chitarra Barocca di Stefano Maiorana

Dopo l’emozionante inaugurazione di lunedì scorso con Cristina Galietto, il Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco”, giunto alla sua ventiduesima edizione e dedicata al ricordo di Iolanda Brazzalotto Bruzzolo, propone il secondo appuntamento, lunedì 17 maggio alle ore 20 nell’antica Chiesa di San Gregorio in barberia a Treviso, con il virtuoso di chitarra barocca Stefano Maiorana.

Il concerto sarà un omaggio a Santiago de Murcia, una delle più importanti figure nell’ambito del repertorio barocco spagnolo per chitarra nella cui produzione compaiono alcune trascrizioni dall’Op. 5 di Arcangelo Corelli, la celebre raccolta di “sonate a violino e violone o cimbalo” pubblicata a Roma nel 1700. La diffusione delle opere di Corelli in Spagna, ed in particolare a Madrid, lasciano intendere quanto lo stile italiano fosse apprezzato alla corte di Filippo V in cui Santiago figura come insegnante della regina Maria Luisa di Savoia tra il 1704 e il 1706.

Stefano Maiorana è nato a Roma e si è diplomato in Chitarra al Conservatorio statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma con il massimo dei voti e la lode e in “Liuto e strumenti antichi a pizzico” con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. Ha studiato chitarra con Oscar Ghiglia presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, strumenti antichi a pizzico con Paul O’ Dette nei corsi FIMA a Urbino. Ha tenuto concerti in Italia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Russia, Polonia, Svezia, Norvegia, Mongolia e Australia, sia come solista che in formazioni da camera o in orchestra nell’ambito di Festival internazionali e stagioni concertistiche Ha lavorato in ambito teatrale, cinematografico e radiofonico ed ha curato l’installazione sonora di mostre d’arte. Ha tenuto seminari e conferenze inerenti vari aspetti della prassi musicale antica presso Conservatori e Istituti Superiori di Studi Musicali.

In programma

Santiago de Murcia:

Canarios

Tocata en la manera de Corelli

Grave (dalla Sonata VIII op.V)

Allegro (dalla Sonata VIII op.V)

Despacio

Giga (dalla Sonata V op.V)

Folías Gallegas

Folías Ytalianas

Passacalle por la E

Fandango

Marizápalos

Jácaras

Pochi i posti ancora disponibili: i biglietti, resi gratuiti grazie al sostegno di Centromarca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e Venezia e da PRO-GEST, devono essere obbligatoriamente prenotati al numero 392 4519244 oppure scrivendo a info@asolomusica.com.

