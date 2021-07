Chiesette affrescate sulle colline Unesco: San Vigilio a Col San Martino

San Vigilio domina dall'alto del colle la piana del Quartier del Piave. Se pensate che sia una semplice chiesetta romanica, bella solamente per la sua posizione panoramica, vi sbagliate. L'interno racchiude una decorazione ad affresco che vi sorprenderà. Venite con noi di Guide di Marca. Giovanna Lorenzon vi accompagnerà alla scoperta della sua storia e delle sue curiosità, in questa passeggiata che, dalla piazzetta del paese, risale per il colle.



Appuntamento alle ore 16:30 di fronte alla Locanda Da Condo a Col San Martino.

Saliremo a piedi, e quindi si richiede un abbigliamento comodo e sportivo. Il percorso, non è particolarmente difficoltoso, ma inizialmente è in salita. In caso di difficoltà motorie, è sempre possibile raggiungere la chiesetta in auto, ma non vi è spazio per il parcheggio di molte auto.

Costo dell'escursione: 12,00 euro adulti - 6,00 euro bambini dai 6 ai 12 anni - bambini sotto i sei anni gratuito.



Obbligatoria la prenotazione entro le ore 12:00 di sabato 3 luglio.per informazioni e prenotazioni: giovanna.lorenzon65@gmail.com.

