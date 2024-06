Cristina Chinaglia alla Filanda Motta con la prima regionale di "Dottoressa, mio figlio si muove. E' normale?"

Dopo il positivo exploit del 6 giugno al Parco della Cultura Caregaro Negrin di Mogliano Veneto, il festival “Notti Magiche 2024” giovedì 13 giugno riaccende i riflettori sulla Filanda Motta di Campocroce per accogliere la prima regionale del monologo teatrale “Dottoressa, mio figlio si muove. E’ normale?”.

Le “Notti Magiche”, ideate dalla compagnia teatrale “Fumo Bianco” e Tema Cultura, con il sostegno del Comune di Mogliano Veneto, ripropongono a grande richiesta il ritorno in città dell’attrice Cristina Chinaglia, protagonista assoluta della serata, che sarà accompagnata dalla musica dal vivo dei musicisti Marco Baxa e Cristiano Gallian. “Dottoressa, mio figlio si muove. E’ normale?” è un monologo che nasce dal libro “Dottoressa, la varicella esce la sera o la mattina?”, scritto dal medico bolognese Paola Di Turi, che negli anni ha raccolto i dialoghi più surreali, incredibili e significativi dei genitori che si rivolgevano al suo ambulatorio pediatrico. Il testo dello spettacolo è firmato a quattro mani dalla stessa Di Turi con Emilio Marrese, giornalista di “La Repubblica”. Con piglio ironico e tagliente, Cristina Chinaglia racconta il meraviglioso viaggio delle mamme e dei papà in attesa in un figlio, come mai raccontato prima a teatro.

L’attrice (nata a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, nel 1982) è nota soprattutto per gli esilaranti monologhi con cui ha stregato tante platee. Una carriera brillante e un curriculum altrettanto importante sono il biglietto da visita della vulcanica artista. Nelle sue performance si ride tantissimo, ma altrettanto si riflette. Chinaglia ha intrapreso gli studi di recitazione alla Scuola di teatro di Bologna, per poi specializzarsi nella TeatroLab, diretta da Antonio Albanese e Giorgio Comaschi. Ha partecipato a Zelig Lab ed a “La tv delle ragazze” di Serena Dandini.

Lo spettacolo inizia alle 21 e sarà preceduto dall’aperitivo offerto dai partner del gusto del festival: Nonno Andrea, Col Sandago, Birra Theresianer, Macelleria Fratelli Sartorato e Panificio Carniato. Gli altri sponsor e partner di progetto sono: Hausbrandt; Filanda Motta; H2A – Atelier Home; Gardin Quadri; Ilma Basculanti; Zanella Legnami; Cleaneasy Hinovia Group; Antincendi Marghera; Andrea Lenzini Biciclette; Rui Impianti Sicurezza.

Ingresso 15 euro. Acquisto biglietti: vendita in loco il giorno dell’evento fino ad esaurimento posti; prevendita online su www.vivaticket.com. Maggiori informazioni

T. 3513917499 (Giulia), 3920086505 (Filippo). Email segreteria@temacultura.it