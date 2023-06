"Chiostro di note 2023" - Dodici notti in musica al Chiostro dei Serviti

Dodici notti in musica nella splendida atmosfera del chiostro dei Serviti. E’ "Chiostro di note", rassegna estiva del Conservatorio Agostino Steffani, che di tradizione anima le notti castellane. “Le lezioni volgono al termine- spiega il direttore Paolo Troncon- entriamo in periodo di esami ma lo Steffani non va in vacanza nei mesi estivi. Anzi, irrobustisce la produzione per offrire alla città sempre nuove occasioni di musica e intrattenimento. Ringrazio i docenti per aver creato, grazie al loro impegno, un cartellone che davvero è l'esatta fotografia del nostro lavoro e delle molte anime musicali del Conservatorio”.

Dopo i successi di Chiave Classica, la stagione ufficiale di concerti del Conservatorio al Teatro Accademico, ogni estate docenti e studenti dell’ateneo castellano offrono alla città e al territorio notti esclusive di incontro con raffinati programmi musicali.

Da lunedì 5 giugno a sabato 17 nelle penombre del chiostro si terranno i concerti degli studenti del Conservatorio: un palco suggestivo per ascoltare alcuni dei migliori allievi dell’Università della musica. Canto lirico, strumenti ad arco e a fiato, dipartimento di composizione, percussioni, pianoforte, musica d'insieme, strumenti a corda, musica antica e jazz si alterneranno per poffrire una vera stagione di concerti a tutto il territorio.

(programma completo sul sito www.steffani.it e su FB e IG)