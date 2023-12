Domenica 7 gennaio 2024 alle ore 17, presso l'Auditorium Santa Caterina di Treviso, in collaborazione con la Fondazione Telethon, si svolgerà l'evento



CHITARRE in CONCERTO



Soli ed Ensemble Chitarristico “Steffani” a cura del Professor Alberto Mesirca





INGRESSO GRATUITO CON RACCOLTA FONDI PER FONDAZIONE TELETHON



PROGRAMMA MUSICALE



Prima parte



JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach 1685 - Lipsia 1750)

Preludio dalla Suite 998

Alessandro Mogno – chitarra

MIGUEL LLOBET (Barcellona, 1878 – Barcellona, 1938)

El Testament de Amelia

Miki Marini- chitarra

FRANZ SCHUBERT (ARR. J. K. MERTZ) (Vienna, 1797 - Vienna 1828)

Lob der Traenen

Visnja Dukic - chitarra

ANGELO GILARDINO (Vercelli, 1941 – Vercelli, 2022)

Studio n. 35 (Omaggio a M. M. Ponce)

Visnja Dukic - chitarra

VICTOR JARA (San Ignacio, 1932 – Santiago del Cile, 1973)

Doncella Encantada

Giacomo Benvenuto – chitarra

VIOLETA PARRA (San Carlos, 1917 – Santiago del Cile, 1967)

Anticueca n. 1

Giacomo Benvenuto - chitarra

LIVIO TORRESAN

Studio Poetico n. 2

Francesco Faggian – chitarra

AGUSTÍN BARRIOS (San Juan Bautista de las Misiones, 1885 – San Salvador, 1944)

La Catedral

Andrea D'Adamo - chitarra

JOSÉ LUIS MERLIN (Buenos Aires, 1952 - /)

Suite del Recuerdo

Pietro Pasinato - chitarra



Seconda parte



Ensemble chitarristico “Steffani”



JULES MASSENET (Saint-Étienne, 1842 – Parigi, 1912)

Sous les Tilleuls, Trascrizione di Alessandro Borin

LEOVIGILDO BROUWER (L'Avana, 1939 - /)

Cuban Landscape with Rain

MAURICE RAVEL (Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)

da "L'enfant et les Sortilèges” Five O'Clock Fox-Trot, Trascrizione di Alessandro Borin

CARLOS DA COSTA COELHO

The Unknown Traveller





ENSEMBLE CHITARRISTICO "STEFFANI" a cura del Professor Alberto Mesirca:



Alessandro Mogno - Alessio Garbuio - Andrea D'adamo - Antonino Ferraro - Elisa Dal Bianco- Elisabetta Grego - Francesco Faggian - Giacomo Benvenuto - Giulia Biasion - Miki Marini - Sabrina Lovison - Visnja Dukic



L'Ensemble chitarristico "Steffani" nasce per intento didattico, durante i corsi Accademici al Conservatorio di Castelfranco Veneto, da cui prende nome, e raccoglie in sé elementi - tutti eccellenti - dei vari percorsi di studio, dal Triennio al Biennio Specialistico. Il repertorio che intende esplorare spazia dal Barocco alla musica contemporanea, mirando allo studio di linguaggi e

sistemi di scrittura differenti, dal repertorio originale a raffinate trascrizioni del repertorio cameristico-orchestrale.



FONDAZIONE TELETHON



La Fondazione Telethon è un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca. Insignita dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è attualmente presieduta da Luca Cordero di Montezemolo. Compito della Fondazione è quello di gestire e promuovere le iniziative di raccolta fondi per destinarli ad attività di ricerca

interna (presso gli istituti fondati da Telethon) ed esterna (presso laboratori

che ospitano i ricercatori che ricevono una borsa). Uno dei principali filoni di ricerca e sviluppo è dedicato alla terapia genica con l’obiettivo di trattare la malattia intervenendo direttamente sulle sue cause genetiche. Complessivamente, sono 6 le malattie attualmente affrontate con terapia

genica:

ADA-SCID, malattia che costringeva i bambini che ne erano affetti a vivere dentro una bolla sterile (da qui il termine "bambini bolla");

Leucodistrofia metacromatica;

Sindrome di Wiskott-Aldrich;

Talassemia detta anche anemia mediterranea;

Mucopolisaccaridosi di tipo 1;

Mucopolisaccaridosi di tipo 6.







Gallery





Per informazioni: 3333987600 – 3491884178 - 3358399650