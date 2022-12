Chris From Tides live @Divinus

CHRIS from TIDES @ DIVINUS

sabato 28 gennaio 2023

Info e prenotazioni 349 0068762

Serata intima in versione super acustica tra cicchetti e qualche buon vinello!

Un artista che porta sul palco emozioni pure con un repertorio di pezzi inediti tratti dall'album Between The Lines, disco dei suoi TIDES, band rock della scena underground e qualche nuovo brano del disco in lavorazione!

Un progetto che trae ispirazione dai suoi artisti di riferimento (Eddie Vedder, Neil Young, NIN, per citarne alcuni).

Un Live intimo e ricercato che punta a coinvolgere emotivamente il pubblico, tra brani inediti e qualche classico in stile 90's.