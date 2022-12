Christmas Cocktail by "Heart and Soul"

Siamo lieti di invitarvi al cocktail di inaugurazione del primo store a Treviso del marchio di abbigliamento sportivo donna Heart and Soul (https://heartandsoulstyle.it) in via Martiri della Libertà 42 il prossimo 20 dicembre dalle 17,30 alle 20,30. L'azienda ha sede a Villorba (TV).

HEART and SOUL esprime i concetti di sportività, moda e tendenza in perfetta sintonia con l’eco-responsabilità. La visione del brand interpreta concetti semplici ma allo stesso tempo unici, ponendo il benessere della persona e del nostro pianeta al centro, animando con naturalezza uno spirito eco-responsabile, senza rinunciare a stile e comodità. Le collezioni HEART and SOUL sono create per accompagnare la donna nella sua vita quotidiana, dallo sport al tempo libero, dalla vita di città ai momenti di relax in casa e racchiudono nei capi i concetti di stile, comodità e sostenibilità. "Be kind to yourself and to our planet", stare bene con sé stessi e rispettare il pianeta, è la filosofia di HEART and SOUL per vivere e pensare il quotidiano con armonia, equilibrio e determinazione. Lo stile sport-fashion ed eco-responsabile di HEART and SOUL mette al centro la donna, con naturalezza ed eleganza, perché sia libera di creare il proprio stile in ogni occasione. Praticità, comfort, performance e stile unico rappresentano gli elementi principali della collezione.HEART and SOUL immagina e realizza le proprie collezioni utilizzando materiali nobili, bio e riciclati, quali il cotone bio e il poliestere riciclato. HEART and SOUL seleziona con cura i filati e i tessuti con cui realizzare le proprie collezioni per soddisfare le diverse esigenze di performance, ecosostenibilità e comfort. COTONE BIOLOGICO: Il cotone utilizzato collezioni proviene da una produzione biologica che non utilizza OGM e che traccia l’intera catena produttiva, viene coltivato in modo ecologico in conformità con gli standards GOTS (Global Organic Textil Standard) e OCS (certifica che i prodotti sono realizzati con materie prime biologiche miste a materie prime tradizionali o sintetiche). FIBRA Q-NOVA: è una fibra di nylon riciclata ed ecosostenibile ottenuta da materie prime rigenerate, certificata e tracciata dal sistema Global Recycle Standard, dal sistema europeo Ecolabel EU nonché dal sistema OEKO-TEX-STD 100 CLASS I. FIBRA DRYARN: è la microfibra più leggera al mondo, isolante, traspirante e altamente performante. Un filato innovativo che offre a chi lo indossa comfort, tecnologia e praticità. Il filato Dryarn è il miglior alleato delle performance sportive di un atleta perché gestisce il flusso di vapore della traspirazione in modo tale da non sbilanciare il sistema di termoregolazione e conservare la pelle asciutta.