Cianotipia smart – fotografare senza fotocamera

Antica tecnica per prendere l’impronta fotografica di un oggetto senza usare la fotocamera.

Si utilizzano piante, fiori freschi e secchi, legnetti e sassi, per scatenare la fantasia e comporre

opere uniche di grande fascino e creatività, da incorniciare a portare a casa.

Descrizione

• La cianotipia, tra le antiche tecniche fotografiche, è la più semplice, affascinante e facilmente

replicabile in casa.

• È uno dei processi chimici nati all’alba della storia fotografica: qui sarà seguito l’esempio di

Anna Atkins, la prima donna che ha pubblicato nel 1843 un libro fotografico con un erbario di

rara eleganza:

Anna Atkins,

• Il fascino della cianotipia apre nuovi orizzonti creativi per chiunque ami le procedure lente, ma

di grande impatto visivo.

• Le attività potranno anche essere re-inventate dai partecipanti.

• I processi di stampa prevedono la preparazione dei prodotti chimici e loro miscela,

sensibilizzazione e stesura su carta-cotone e altri supporti, con un processo manuale che

trasforma la tecnica dell’immagine in elementare gesto d’arte.



Programma in dettaglio:

• La sperimentazione chimica cianotipica, dove trovare i materiali, precauzioni e suggerimenti

per la preparazione dei bagni con i sali di ferricianuro e ammonio citrato.

• Pesatura dei prodotti chimici con antica bilancina da laboratorio chimico, diluizione e filtraggio.

• Miscela dei prodotti e sensibilizzazione dei supporti di stampa (carta, legno, stoffa, sassi,

secondo disponibilità).

• Durante l’asciugatura, uscita alla ricerca di erbe, foglie, fiori o interessanti oggetti da comporre

graficamente.

• Esposizione al sole delle tavolette sensibili.

• Sviluppo dei cianotipi, asciugatura e preparazione delle opere per l’esposizione o per

confezionare un piccolo erbario.



DURATA: 4 ore dalle 9 alle 13 – check-in 8.30

DOVE: villa Pontello, via Luigi Pontello, 27 – Crocetta del Montello (TV)

QUANDO: 2 aprile 2023

QUANTI: minimo 8 max 15 iscritti

COSA SERVE: i prodotti chimici per la cianotipia macchiano qualsiasi cosa in modo indelebile; si

raccomanda di dotarsi di abiti e scarpe sacrificabili. Saranno comunque messi a disposizione i

guanti in lattice e mascherine. Utile anche un blocco notes per gli appunti.

COSTO: 60 € (+ eventuale tessera Anima)

ISCRIZIONE: Michael 342/6723680 (WhatsApp)

Contatto Telegram

Docente: Gabriele Coassin e Nicola Mattarollo



https://t.me/tecnichefotograficheantiche