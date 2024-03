Cibovagare, l'evento dei prodotti artigianali sostenibili arriva dal 16 al 18 marzo alle Fiere di Santa Lucia di Piave.

www.cibovagare.it/evento



Cosa troverai?

?Prodotti artigianali da tutta Italia

??‍?Cooking Show e Masterclass con degustazione

?Area food truck



PER IL PUBBLICO:

Sabato dalle 12.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 20.00

?Promo ticket online: www.cibovagare.it/evento/acquista-il-biglietto

Ticket alla cassa 7euro

Bambini: <12 anni ingresso gratuito



PER GLI OPERATORI DEL SETTORE

In esclusiva lunedì dalle 10.00 alle 17.00

Ingresso gratuito previa registrazione online: www.cibovagare.it/evento/buyer



Scopri di più: www.cibovagare.it/evento