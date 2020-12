Cicchetti nel weekend in Castello a Conegliano

Abbiamo pensato ad una proposta per vivere con gusto il week end nella meravigliosa cornice del Castello di Conegliano: Cicchetti, Panini Gourmet, Vin Brulè e Bevande Calde da gustare nella nostra calda veranda.

Tutti i sabati e le domeniche, dalle 11 alle 18 nella nostra Verdanda riscaldata.

Ti aspettiamo in Castello per farti vivere con il nostro inconfondibile gusto il Natale a Conegliano.

Prenotazione telefonica consigliata