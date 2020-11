Ciclo "Mappe! Officine culturali della modernità": ecco la Carta dei dintorni di Roma

Giovedì 12 novembre alle ore 18 prosegue il ciclo di incontri online sulla piattaforma Zoom, organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, con la cura di Massimo Rossi, geografo, dedicato alle "Mappe! Officine culturali della modernità", e patrocinato dal Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici. Per partecipare all’incontro su Zoom ci si deve iscrivere attraverso l’apposito link pubblicato nei canali social e nel sito della Fondazione Benetton, www.fbsr.it. Gli iscritti riceveranno via email il link di Zoom per prendervi parte.

Il ciclo di appuntamenti indaga cartografie di epoche diverse e il profondo legame che questi prodotti hanno avuto con la vita dei loro autori, i contesti storici, culturali, scientifici e professionali che ne hanno condizionato e determinato l’esito. Giovedì 12 novembre alle ore 18, La Carta dei dintorni di Roma di Antonio Nibby e William Gell (1837) sarà al centro dell’incontro con Carla Masetti (Università Roma Tre).

Il fenomeno del Grand Tour in Italia ha avuto in Roma una delle mete privilegiate per i viaggiatori centroeuropei, ma il richiamo dell’Urbe ha sempre messo in secondo piano i suoi dintorni. Al fine di censire e portare a conoscenza dei viaggiatori i possibili luoghi di interesse in itinerari di visita nella campagna romana, gli archeologi William Gell e Antonio Nibby intrapresero una serie di campagne conoscitive che permisero loro di redigere una carta e un testo descrittivo che ben rappresentavano e localizzavano i beni individuati.

Il ciclo si concluderà giovedì 19 novembre alle ore 18 con la conferenza di Angelo Cattaneo (CNR, Roma), La mappa di Fra Mauro, Venezia, 1450: un progetto aperto sul mondo del XV secolo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...