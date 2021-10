...anche il cielo profuma d'erba

Un incontro di letteratura e musica, a conclusione della rassegna sul tema ambiente e sostenibilità, organizzata da Coop Alleanza 3.0, col patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e di diverse associazioni culturali. L’appuntamento è per venerdì 8 ottobre alle ore 18, presso il Centro Sociale di Mogliano Veneto.

Nella delicata interpretazione di Silvia Battistella, accompagnata dal musicista Silvano Borin rivivranno alcuni brani scelti dai romanzi di Roberto Masiero, aventi per tema il paesaggio e l’ambiente. L’autore commenterà alcuni dei suoi emozionanti percorsi geografici nel nostro territorio, soprattutto paesaggi interiori, per sottolineare il rapporto istintivo ma anche psicologico che lega l’uomo alla natura e ai suoi misteri.

