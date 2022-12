Un aperitivo di informazione e networking sull'economia circolare, sostenibilità, eco-design, moda e food waste. Accesso gratuito.



La seconda data del ciclo di eventi "CinCir - Aperitivo Circolare". Un aperitivo di informazione e networking organizzato da Re-fè, start-up locale . Un momento leggero per parlare di economia circolare, prevenzione degli scarti, moda e eco-design con la presenza di start-up e ospiti speciali e gustosi che faranno da protagonisti.

Il secondo evento “CinCir - Aperitivo Circolare” continua a Treviso ospitati dal locale BLOOM.



Il 16 Dicembre avremo due ospiti speciali che parleranno di produzione circolare, sostenibilità, risorse d'acqua e progetti ambientali sul territorio:

Giulia Angelon, Presidente e cofondatrice - Rocking Motion APS

Marco Vian, Fondatore - Sospiri Botaniche Veneziane



Seguirà un aperitivo offerto per dare inizio al momento di networking.



ll passaggio da un’economia lineare a una circolare rappresenta l’unica soluzione per salvaguardare il Pianeta e implementare uno sviluppo economico sostenibile che rappresenti una nuova opportunità di sviluppo in termini di innovazione, ambiente e occupazione.



L’evento avrà inizio alle ore 18:30 presso BLOOM Treviso, Via San Liberale 10.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione Eventbrite ed esibizione del biglietto all’ingresso.

Il numero di accessi è limitato.



Un CinCir per il nostro futuro, vi aspettiamo!



Ringraziamo:



SOSPIRI Botaniche Veneziane per farci degustare il loro fantastico Gin