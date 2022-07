Rassegna Cine d'Epoca: ecco la proiezione di "Nuovo Cinema Paradiso"

Riviviamo assieme le emozioni del cinema all’aperto, per rendere magiche le notti d’estate nei quartieri di Treviso! Vi aspettiamo Martedì 02 Agosto alle 21.15 per la proiezione del film: "Nuovo Cinema Paradiso". La storia dell’amore per il cinema e la vita del giovane Salvatore nato in un paesino della Sicilia. Proiezione speciale con macchina a carboni Victoria del '59 in Piazza dei Signori.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti su prenotazione:

www.teatrochepazzia.it/cine-depoca/3-2022/

In caso di incertezza metereologica chiamate lo 0422265696 per essere informati se la proiezione si terrà al coperto.