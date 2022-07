Cine Luna 2022

Riprende martedì 19 luglio 2022 alle ore 21.15, il Cine Luna, la stagione estiva del Cinema all’aperto curata dal Cinema Italia Eden di Vittorio Polin di Montebelluna. Dopo anni presso il Parco Manin, il Cine Luna va in scena in una nuova e prestigiosa ubicazione situata nel parco di villa Zuccareda Binetti sede del Museo dello scarpone e della calzatura sportiva così da essere anche un’occasione per apprezzare la bellezza del luogo nella luce del crepuscolo e nelle ore serali. La nuova stagione nasce dalla collaborazione tra il Cinema Italia Eden, il Comune e la Fondazione Museo dello Scarpone a cui l’ente comunale ha concesso un contributo di 15mila euro per dare continuità all’iniziativa e permettere ai cittadini di godere di questa opportunità di svago.

La struttura per gli spettacoli è la stessa che ha dato ottima prova di sè al parco Manin ed è stata configurata per adattarsi alla nuova situazione. L’accesso all’area può avvenire da sud mediante vicolo Zuccareda o da nord mediante via Zuccareda; sono disponibili parcheggi in prossimità della zona spettacoli. Ad aprire la stagione, il film di Tornatore su Ennio Morricone alle 21.15.

Seguiranno, a luglio, le seguenti proiezioni:

20/07/22 mer LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO

21/07/22 gio TOP GUN: MAVERICK

22/07/22 ven LA CITTÀ INCANTATA

23/07/22 sab ALCARRÀS - L'ULTIMO RACCOLTO

25/07/22 lun LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

26/07/22 mar L'ARMINUTA

27/07/22mer MISTERO A SAINT-TROPEZ

28/07/22 gio PRINCIPESSA MONONOKE

29/07/22 ven POZZIS, SAMARCANDA

Info: https://www.cinemamontebelluna.com/cineluna o fare riferimento al cinema Italia-Eden.

Ingresso: 5.50 euro intero - 4.50 euro ridotto