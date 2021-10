Cinecena in Colonia Agricola - "I sogni segreti di Walter Mitty"

Dopo lo straordinario successo registrato nel primo appuntamento proposto in luglio, torna la “Cinecena in Colonia Agricola”. Mercoledì 27 ottobre (inizio ore 20) il ristorantino della Colonia Agricola di Vascon di Carbonera ripropone, rinnovando la collaborazione con Cineforum Labirinto, l’abbinamento Cucina-Cinema che ha già entusiasmato gli appassionati di entrambe le arti. Nell’ampia sala conferenze della Colonia, accanto al ristorantino, sarà proposta una serata per gustare i piatti ispirati alle vicende e ai luoghi del film “I sogni segreti di Walter Mitty” (2013).

Ad accompagnare la proiezione sarà un menu composto da quattro portate: antipasto con barbabietola alla liquirizia, formaggio skyr e avena caramellata; primo con merluzzo in oliocottura con spuma di patate affumicata; secondo con sformatino di lenticchie rosse speziate con chutney di zucca e zenzero e, per finire, torta clementina. Vino e birra in abbinamento saranno consigliati all’arrivo in ristorante. Eventuali intolleranze, allergie o variazioni possono essere comunicate al momento della prenotazione per consentire di soddisfare ogni richiesta.



Costo euro 30 (proiezione e menu abbinato, bevande escluse); posti limitati (accesso solo con Green Pass). Per prenotazioni: 0422.350415.

