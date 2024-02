Cineforum "Bye bye tiberiade"

All’età di vent’anni Hiam Abbass lascia il suo villaggio natale in Palestina per seguire il sogno di diventare un’attrice, lasciandosi alle spalle la madre, la nonna e sette sorelle. Trent’anni dopo, la figlia regista Lina torna con lei al villaggio e si interroga per la prima volta sulle scelte coraggiose della madre, sul suo esilio e sul modo in cui le donne della loro famiglia hanno influenzato le loro vite.



A cavallo tra passato e presente, Bye Bye Tiberias mette insieme immagini di oggi, filmati di famiglia degli anni Novanta e archivi storici per ritrarre quattro generazioni di donne palestinesi audaci che mantengono viva la loro storia e la loro eredità grazie alla forza dei loro legami, nonostante l’esilio, l’espropriazione e il dolore.