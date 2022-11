Cineforum: "Lascia stare i santi"

Un film sulla devozione religiosa popolare attraverso la musica cantata e ballata. Santi antichi e recenti, madonne bianche e nere, processioni, feste patronali, espressioni di un bisogno di sacro in apparenza lontano da noi, ma che lontano non è. Il prezioso repertorio dell’Archivio Luce asseconda questo viaggio in un’Italia viva e profonda, che Gianfranco Pannone, con la complicità di Ambrogio Sparagna, affida a un percorso emozionale tra passato e presente. E poi a illustri testimoni, cui danno voce Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni: da Silone a Pasolini, fino a Gramsci, passando per Rocco Scotellaro, Mario Soldati, Alain Lomax, Vittorio De Seta.