Cinema al Parco 2024

In programma per giovedì 13 giugno ore 21:00 Titina, il primo film della rassegna Cinema al parco, che ogni settimana offrirà intrattenimento di qualità con proiezioni per bambini e famiglie al Parco Papadopoli di Vittorio Veneto. La magia del cinema all'aperto saprà divertire ed appassionare ogni pubblico grazie a molte storie avventurose e divertenti in un luogo simbolo della città, per bellezza e centralità nella vita di famiglie e giovani. Un parco importantissimo che rivive anche grazie a questa iniziativa, che mette in rete molte realtà, prima tra tutte le "Mamme di Ceneda” che con il loro entusiasmo e attività rendono magico questo spazio.

La quarta edizione di questa rassegna è voluta e promossa dal Comune di Vittorio Veneto e organizzata da Pro Loco di Revine Lago e Piattaforma Lago.

I film presentati saranno adatti a tutte le età, oltre che di affermato valore culturale e educativo, essendo molti di questi titoli premiati o comunque candidati ad importanti riconoscimenti. Il programma dei prossimi appuntamenti prevede infatti: 20 giugno Vita da gatto, 27 giugno Lunana: Il villaggio alla fine del mondo, 4 luglio La chiocciolina e la balena, Zog e i medici volanti, e si chiuderà in bellezza l'11 luglio con Encanto, che ha vinto l'Oscar nel 2022.

L'ingresso prevede un contributo simbolico di €3,00, con agevolazioni per famiglie numerose (gratuito dal 5° componente in poi). In caso di pioggia le proiezioni avverranno comunque, spostandosi presso la Biblioteca Civica.

IL PROGRAMMA COMPLETO

13 giugno

Titina

di Kajsa Næss

Norvegia/Belgio, 2022, 90’

dai 7 anni

Umberto Nobile vive un'esistenza perfettamente serena a Roma, in compagnia della sua cagnetta Titina. La serenità si esaurisce il giorno in cui Roald Amundsen gli chiede di progettare il dirigibile che gli permetterà di conquistare il Polo Nord.

20 giugno

Vita da gatto

di Guillaume Maidatchevsky

Francia/Svizzera, 2023, 83'

dai 3 anni

Quando la piccola Clémence salva Rroû, un gattino orfano nato fra i tetti di Parigi, non ha idea della straordinaria avventura che la attende. La loro amicizia diventa presto un legame indissolubile, ma quando i due si trasferiscono nella casa di campagna per le vacanze, il richiamo della natura si fa sempre più forte nel suo amico a quattro zampe, mettendo Clémence di fronte a un’importante e difficile scelta.

27 giugno

Lunana: Il villaggio alla fine del mondo

di Pawo Choyning Dorji

Bhutan, 2019, 110'

dai 13 anni

Il film racconta la storia di Ugyen, giovane insegnante della capitale del Bhutan, che viene mandato nella scuola più remota del mondo nel villaggio di Lunana. Qui deve affrontare il difficile compito di insegnare ai bambini del villaggio senza alcuno strumento didattico a disposizione. Poco a poco inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale in grado di contrastare le grandi avversità del luogo.

04 luglio

La chiocciolina e la balena / Zog e i medici volanti

di Max Lang, Daniel Snaddon & Sean Muller

Gran Bretagna, 2019, 25’ / 25’

dai 3 anni

Una piccola lumaca di mare si annoia sulla roccia di un vecchio porto e sogna di viaggiare per il mondo. Un giorno, una grande balena si offre di portarla in viaggio attraverso le acque dell’oceano, tra animali minacciosi e tempeste spaventose.

La principessa Sabrina, ormai diventata medico, gira il mondo in sella al draghetto Zog per curare chi ha bisogno, almeno fino a quando il prepotente zio Re non decide di fermarla per ricondurla al destino di docile nobildonna che ha immaginato per lei.

11 luglio

Encanto

di Byron Howard, Jared Bush

Stati Uniti d'America, 2021, 102’

dai 3 anni

(Vincitore del Premio Oscar 2022 come Miglior film d'animazione)

In alto nelle montagne della Colombia c'è un luogo incantato chiamato Encanto. Qui, in una casa magica, vive la straordinaria famiglia Madrigal dove tutti hanno capacità fantastiche.

Per maggiori informazioni scrivere a info@lagofest.org