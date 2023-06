Cinema all'aperto: ecco "Zelig" di Woody Allen

Seconda serata della rassegna estiva "Fuori dal Cinema" organizzata dal Circolo Cinematografico Enrico Pizzuti. Tutto il programma su: www.enricopizzuti.it



In questo documentario di finzione un uomo raggiunge la notorietà per la sua capacità di assomigliare e comportarsi come chiunque incontri. Grazie al suo talento unico per la mimica, Zelig (Woody Allen) si ingrazia persone in ogni settore della società. La sua abilità camaleontica attira l’attenzione di Eudora Fletcher (Mia Farrow), un medico che pensa che Zelig abbia bisogno di una seria analisi cognitiva.