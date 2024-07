Cinema in Bellussera - Il Leone di Vetro

Malanotte d’Estate è… cinema! Il 2024 è l’anno dedicato al turismo delle origini, che Malanotte d’Estate celebra con una serata di degustazione e cinema, in collaborazione con Ca’ di Rajo e Radici Venete APS, mercoledì 31 luglio alle ore 20.30 presso la tenuta di Ca’ di Rajo: un viaggio tra i sapori e le storie del territorio, con la proiezione del film Il Leone di Vetro (2014) per la prima edizione de Cinema in Bellussera – il cinema della tradizione. Una serata indimenticabile accompagnata da cinema e degustazione dell’ottimo vino Raboso, filo conduttore del film, per celebrare l’anno del Turismo delle Radici. Prenota subito il tuo posto al link bit.ly/cinemainbellussera24.

È previsto un contributo di partecipazione di 10,00 € (comprendente proiezione e un calice in degustazione). Durante la serata potrai soddisfare il tuo palato con gelati, panini e altri calici in degustazione! In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sede della Pro Loco di San Polo di Piave (via Stadio, 2 – San Polo di Piave, TV) Un ringraziamento speciale alla Famiglia Cecchetto e al suo impeccabile staff Ca’ di Rajo Wines per ospitarci nella loro suggestiva tenuta, a Radici Venete APS e alla Venice Film Commission per supportare questa iniziativa, oltre alla Pro Loco di San Polo di Piave per mettere a disposizione la sua sede in caso di maltempo!