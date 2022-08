Rassegna "Cinema in cantina": ecco "La città delle sirene"

Prende il via mercoledì 24 agosto la quinta edizione di Cinema in Cantina, l’appuntamento fisso dell’associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture e del Consorzio di tutela della Doc Prosecco tra vigne del Veneto e del Friuli - Venezia Giulia. Un progetto che lega proiezioni all’aperto e visite delle cantine con degustazione di prosecco. Quest’anno la rassegna parte da Nervesa della Battaglia, nel trevigiano, dalla cantina Giusti Wine, splendido esempio di sostenibilità e innovazione. Realizzata in totale armonia con il paesaggio che la ospita e l’ambiente circostante sottoposto a vincolo ambientale, la cantina è stata progettata in forma ipogea per riprodurre il movimento naturale delle colline ed è sovrastata da un vigneto per essere ancor meglio integrata. La cantina si trova ai piedi dell’Abbazia di Sant’Eustachio, nel cuore della Tenuta Sienna, una delle dieci tenute di vigneti di proprietà Giusti, dove si coltivano uve destinate a diventare Asolo Prosecco Superiore.

L’esigenza di proteggere il territorio ed evitare catastrofi naturali è anche al centro del film in programma: La città delle sirene (Italia 2020, 54’) del regista veneziano Giovanni Pellegrini che sarà presente alla proiezione per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico. Partendo dalle immagini della sua casa e del suo studio allagati, Pellegrini racconta in prima persona nel film gli effetti dell’inondazione del 12 novembre 2019 che ha sommerso Venezia, cosa vuol dire convivere con l’acqua alta e come la sua città affronta la catastrofe. Ne scaturisce una riflessione sul vivere nella prima linea del cambiamento climatico che minaccia di far scomparire il nostro mondo. Un tema quanto mai attuale anche dopo l’ondata di maltempo che qualche giorno fa è tornata a devastare il Nord Italia.

L’appuntamento è alle 19:30 e si apre con la visita alla cantina attraverso un percorso dedicato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza: grazie ad una promenade fotografica affacciata sui luoghi di produzione, sarà possibile scoprire come nasce il vino, quali sono le caratteristiche dei diversi vitigni e qual è la storia del fondatore Ermenegildo Giusti. Il percorso proseguirà fino ad arrivare alla piazzetta interrata, valorizzata da alberature e da un velo d’acqua a cascata, dove concedersi una fresca pausa per poi concludere la visita sulla terrazza dove godere della vista sui vigneti di proprietà, sul Montello e sull’Abbazia di Sant’Eustachio. La serata proseguirà dunque con la proiezione del film e il confronto con il regista e gli organizzatori.

L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione obbligatoria, scrivendo a solelunafest@gmail.com o welcone@giustiwine.com o telefonando alla cantina +39 380 2318882