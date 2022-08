Rassegna "Cinema in Cantina": ecco la proiezione di "Hugo in Argentina"

Secondo appuntamento, venerdì 26 agosto, con Cinema in Cantina la rassegna ideata da Sole Luna – Un ponte tra le culture insieme al Consorzio di tutela della Doc Prosecco che porta proiezioni cinematografiche nelle vigne del Veneto e del Friuli - Venezia Giulia, legando cinema e visite alle cantine con la degustazione di varie etichette di prosecco. Dopo l’esordio alla Giusti Wine che registra il sold out di prenotazioni, la rassegna approderà a Colle Umberto all’azienda La Marca, ospitata nei giardini dell’affascinante Castello Lucheschi, tra i luoghi storici di “Cinema in Cantina”. Nata nel 1968, grazie alla visione lungimirante di un gruppo di viticoltori trevigiani innamorati di questo territorio del trevigiano e all’unione delle loro esperienze ed energie, La Marca rappresenta oggi 8 cantine, 5000 soci e racchiude in sé circa 15.000 ettari di vigneto, prevalentemente coltivati a Glera.

In programma, il film Hugo in Argentina di Stefano Knuchel (Svizzera, 2021, 97'), in spagnolo e francese con sottotitoli in italiano: l’avventurosa storia di Hugo Pratt, il fumettista italiano sbarcato a Buenos Aires nel 1950 con il sogno di raggiungere gli Stati Uniti, per scoprire poi che la sua America sarebbe stata proprio l’Argentina nel pieno del boom economico.

Come Pratt nell’ambito del fumetto anche La Marca è tra gli ambasciatori dell’Italia nel mondo per quanto riguarda il “Prosecco DOC e DOCG”, facendo convivere tecniche d’avanguardia e sostenibilità. L’azienda ha da poco ottenuto la certificazione Equalitas di “cantina sostenibile”, la quale si basa su tre pilastri fondamentali: ambientale, sociale ed economico. Attraverso l’attenzione per l’ambiente, la gestione responsabile del territorio e la tutela del reddito e del lavoro, La Marca punta a contribuire al benessere della comunità di cui fa parte, un valore ritenuto fondamentale per il miglioramento aziendale.

L’appuntamento è alle 19:30 e si apre con la visita alla cantina e la degustazione. Segue la proiezione del film.

L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione obbligatoria, scrivendo a solelunafest@gmail.com