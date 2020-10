Al multisala Corso l'evento di fundrasing dedicato ai "B.liver"

Al Multisala Corso di Treviso, martedì 13 ottobre alle ore 20, si terrà una serata - evento di fundraising.



L’occasione vedrà la proiezione de “IL VIAGGIO DELLE STELLE”, il docu-film che racconta l’avventura di eroi ordinari: i B.Liver.



Un gruppo di ragazzi affetti da malattie gravi e croniche, i B.Liver, sono partiti da Milano con delle bici elettriche e in un meraviglioso viaggio a tappe durato 7 giorni sono arrivati a Cortina D’Ampezzo e su fino alla vetta del Col Gallina a 2.050 metri, portando con sé una beneaugurante bandiera olimpica. Biciclette, maglie blu e tanti sorrisi per un viaggio che è stato molto di più di un solo percorso verso una meta. È stato il raggiungimento di una vetta, una sfida e una possibilità. Di andare oltre, di guardare oltre, di superare i propri limiti e di pedalare così forte da abbattere tutte le barriere urlando al vento la propria storia, anche in silenzio, perché a volte basta attraversalo il vento per sentirsi meglio. Così è nato questo film, curato da Alessandro Beltrame, che sarà proiettato a Treviso, grazie all’ospitalità del Multisala Corso con il contributo di Giuliamaria Dotto – pr, comunicazione, eventi. Per partecipare alla serata di fundrasing è necessario registrarsi al link ilviaggiodellestelle-blivers.eventbrite.it (fino a esaurimento posti).

Donazione libera.

Per maggiori informazioni: 2gm@giuliamariadotto.it - 333 3608020.



B.LIVE – IL BULLONE

Fondazione no profit che coinvolge e lavora con ragazzi che hanno vissuto o vivono ancora il percorso della malattia. I ragazzi si chiamano B.Livers e la loro esperienza genera Il Bullone, un nuovo punto di vista che va oltre il pregiudizio e i tabù verso uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile. Il Bullone è pensiero: un giornale, un sito e un canale social, i cui contenuti sono realizzati insieme a studenti, volontari e professionisti per pensare e far pensare.Il Bullone è azione: esperienze con i B.Livers, progetti di sensibilizzazione, lavoro in partnership con aziende.

