Al Cinema Edera il documentario “African Dreamers”

Il documentario African Dreamers (Italia, 2020, 78’) racconta la storia di un passaggio di vita di cinque ragazze africane. Wangare, Grace, Deborah, Marveille e Mariam, invece cercare un futuro migliore altrove, hanno deciso di restare nei loro paesi d’origine e affrontare le difficoltà senza rinunciare ai loro sogni e alla loro libertà.

Diretto e realizzato dal collettivo di giornalisti esperti d’Africa Hic Sunt Leones, il film sarà presentato martedì alle 20.30 al Cinema Edera di Treviso in un evento di sensibilizzazione promosso dalla Fondazione Zanetti Ets, che ha anche sostenuto il progetto. Saranno presenti gli autori Alessandro Rocca e Francesco Cavalli per un dialogo con il pubblico. La mattina successiva, sempre alla presenza dei registi, il film sarà proposto alle scuole nell’ambito del ciclo d’incontri gratuito Passi verso l’Altrove.

I registi hanno seguito le giovani donne nell’arco di tre anni: da vere guerriere, le protagoniste raccontano le difficili esperienze vissute e le sfide affrontate per cambiare. In quell’Africa da dove molti fuggono, le ragazze hanno provato a cambiare la loro vita lottando contro pregiudizi, credenze, violenze e quelle culture antiche che troppo spesso negano diritti universali.

Wangare (Nairobi, Kenya), dopo la vita di strada fin da bambina, sogna di diventare ballerina; Deborah (Bagamoyo, Tanzania), vuole diventare un avvocato per difendere i diritti delle ragazze che come lei sono state “serva di casa”; Grace (Kadjado, Kenya) è riuscita a sfuggire dalle dure tradizioni della sua tribù e ora aspira ad essere la prima presidente donna del Kenya; Merveille (Bukavu, Congo) accusata di essere una strega fin da piccola, oggi studia per diventare giornalista e ha perdonato tutti quelli che le hanno fatto del male; Mariam (Grand Bassam, Costa D’Avorio), con un duro passato alle spalle, è riuscita a studiare cucito dalle suore ed oggi è orgogliosa del suo atelier, un container giallo vicino alla sua baracca.

“Con African Dreamers vogliamo provare a dar voce a quella parte di mondo che molto spesso voce non ha, la parte più debole della società africana: le bambine e le donne – affermano gli autori – Vogliamo far immaginare l’Africa che non è presente sulle nostre cronache quotidiane. Lo abbiamo potuto fare anche grazie a tanti che si sono appassionati a queste storie, anche ad attrici e attori di cinema e teatro che hanno prestato loro la voce tra cui Simona Cavallari, Lella Costa, Giulia Michelini e la cantautrice Saba Anglana. Questa è la missione di Hic Sunt Leones: abbiamo deciso che quelle cronache di semplici storie di coraggio e di libertà diventino le nostre storie”.

Ingresso: biglietto unico 6 euro, già in vendita direttamente al Cinema Edera di Treviso.

Per prenotare: Fondazione Zanetti Ets - T 0422 312680 - segreteria@fondazionezanetti-ets.org