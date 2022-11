Al Cinema Edera il documentario "Passi verso l’Altrove"

Enrico Galiano, Marco Cortesi e Mara Moschini, Marco Zuin, Padre Eros Borile, Pietro Del Re: la Fondazione Zanetti Onlus torna in presenza e propone l’ottava edizione di Passi verso l’Altrove, il ciclo di incontri dedicati alle scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio. Sono cinque gli appuntamenti che, fino a marzo 2023, accompagneranno gli studenti alla scoperta di piccole grandi storie di coraggio, solidarietà e salvezza, per confrontarsi con la contemporaneità il domani.

Si parte mercoledì 16 novembre alle ore 10, al Cinema Edera di Treviso, con il documentario Passi verso l’Altrove (Italia, 2020, 42’), realizzato dalla Fondazione Zanetti, che racconta proprio i primi 10 anni di incontri per le scuole, mettendo insieme storie di impegno verso gli altri. Insieme al regista Marco Zuin sarà presente il protagonista Padre Eros Borile, sacerdote missionario e un Giusto nel Mondo per il valore del suo operato in Rwanda. Durante uno dei più efferati genocidi della storia, Padre Eros ha salvato moltissimi minori nell’orfanotrofio di Nyanza, dove ancora oggi il suo impegno continua per le ragazze madri della Casa del Sorriso.

Sarà Enrico Galiano il protagonista dell’incontro di martedì 13 novembre (ore 9, Auditorium della Provincia di Treviso). Scrittore di bestseller e docente, condividerà con gli studenti i suoi temi più cari: la felicità e l’importanza di sbagliare, l’amore e il coraggio, la libertà. Una lezione un po’ diversa per confrontarsi sulla vita, sulla scuola e sul rapporto con gli adulti, ma anche sulla scrittura e sui libri. Un incontro in cui Galiano racconterà anche dei “suoi” studenti, dando voce ai loro sogni, a emozioni e paure, per ribadire che, dai ragazzi, gli adulti possono ancora imparare molto.

Sarà proposto per la prima volta alle scuole di Treviso il 24 gennaio, con doppia proiezione al Cinema Edera. il film Edith - Una ballerina all’inferno (Italia, 2022, 60’) ispirato alla storia vera della ballerina ungherese Edith Eva Eger, deportata a 16 anni ad Auschwitz. Sarà il suo amore per la danza a permettere a Edith di salvare sé stessa, la sorella e le sue compagne. Riconosciuto con l’Impact Award 2022 al Giffoni Film Festival, il film è interpretato da un corpo di ballo di coetanei, animati dalla sua stessa passione. Parteciperanno Emanuele Turelli, autore, Marco Zuin, regista, e Daniele Gozzetti, compositore.

Due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere provenienti da uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra civile che ha insanguinato l’Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. L’8 febbraio, Marco Cortesi e Mara Moschini portano in scena La Scelta, spettacolo basato sul lavoro della Dott.ssa Svetlana Broz (nipote del Maresciallo Tito) che, con oltre 800 repliche, parla di coraggio, fratellanza, umanità.

Infine, il 24 marzo, sarà Pietro Del Re a raccontare del mondo e degli uomini incontrati in oltre 30 anni di giornalismo come inviato per gli esteri de «la Repubblica». Eventi internazionali, emergenze umanitarie e ambientali, la voce dei dimenticati e incontri straordinari con chi cerca di salvare il mondo. Nell’incontro, moderato dalla giornalista Valentina Calzavara, saranno presentati anche gli appunti fotografici del giornalista e alcuni dei recenti reportage realizzati da Del Re per «RepTV».



L’ingresso è libero per le scuole, ancora pochissimi i posti disponibili.

Info e prenotazioni Fondazione Zanetti Onlus - T 0422.312680 - eventi@fondazionezanetti-onlus.org