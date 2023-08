Al Cinema Edera la première di Inmusclâ di Michele Pastrello

Il 5 agosto alle ore 18, nell'ambito dell'EderaFilmFestival, sarà proiettato - prima della premiazione finale - ????????? (???? ???? ??? ?? ??????? ?? ??????) di Michele Pastrello, fuori concorso. Presente in sala il cast. ????????? è un mediometraggio girato in Valcellina e parlato in clautano (una variante della lingua friulana). Un viaggio immaginifico nell'inconscio e in una natura circostante glaciale e avvolgente. Tutte le informazioni al sito: https://www.inmuscla-ilfilm.it/

Sinossi: una donna – ??? ??????? ??????? ?? – sta per compiere un misterioso viaggio a piedi, in una natura invernale spopolata, glaciale e inospitale. Quello che pare un percorso che la conduce a perdersi si rivelerà invece un cammino – ?? ????? – dentro un’imperscrutabile dimensione che le appartiene. Una dimensione dove ciò che minacciosamente – ?? ?? ????? ??????? – la circonda non è quello che sembra.

Biglietto di ingresso 4 euro.