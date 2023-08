Cinema in cantina - 6^ Edizione

Cinema in cantina, la rassegna promossa dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture e dal Consorzio di tutela della Denominazione Prosecco, torna dal 29 agosto al 13 settembre 2023. Un percorso di sei appuntamenti, in altrettante cantine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra film e buon vino, degustazioni e incontri con i registi e le registe. Il format, già collaudato, unisce la visita guidata alle aziende all’ora dell’aperitivo, con degustazione delle etichette di Prosecco DOC, alla visione dei film in insolite sale cinematografiche all’aperto.

La sesta edizione prevede la proiezione di sei documentari di autori e autrici internazionali che, interrogandosi sull’intreccio tra arte e ambiente, offrono uno sguardo globale su questioni critiche e sul rispetto del pianeta, con un focus: l’acqua. Vitale per la Terra e tutti i suoi abitanti, l’acqua è intesa come elemento sempre in movimento, attraverso cui essere partecipi del presente e osservatori attenti del mondo passato. Nella rassegna questo tema prende diverse forme: si parla di acqua come confine liquido tra sfruttamento economico ed ecologico, tra tossicità e antidoto dai poteri curativi. Acqua come fiume percorso a ritroso nel tempo tra arte, ecologia e progresso; sintomo di un disastro ecologico da rimarginare; luogo di incontro, lavoro e visioni lontane. Acqua che parte dirompente dalle coste meridionali dell’Europa e da quelle settentrionali dell’Africa e arriva lentissima alla Laguna di Venezia, per scoprire le sue isole e il suo mondo sommerso, a testa in giù.

«La partnership con il Consorzio di tutela del Prosecco DOC rappresenta per Sole Luna - un ponte tra le culture un vero riconoscimento del lavoro di vent’anni, volto principalmente alla scoperta del mondo, all’educazione alle buone pratiche, alla salvaguardia dell’ambiente, al rispetto del lavoro dell’uomo, alla promozione del made in Italy - afferma Lucia Gotti Venturato, presidente dell’associazione Sole Luna - Promuovere il cinema tra le vigne e le botti, ci ha fatto crescere nel processo di adeguamento green delle molteplici attività della nostra filiera produttiva decisamente sempre più convinti della necessità di farsi parte attiva nella transizione ecologica ed energetica del nostro paese. Il Cinema in cantina nelle magiche serate proposte, diventa ponte di trasmissione di cultura nella sua naturale cornice».

Si parte il 29 agosto dalla cantina Ca Modeano a Palazzolo dello Stella (Udine) e si arriva il 13 settembre a Palazzo Bomben, sede della Fondazione Benetton Studi Ricerche, a Treviso, attraversando altre 4 tenute del Prosecco DOC che complessivamente copre 28 mila ettari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo oltre 12 mila viticoltori e un migliaio di aziende: Ca’ Corniani nel litorale di Caorle, Casa Paladin ad Annone Veneto (Venezia), Borgoluce nei colli di Susegana e cantina Pizzolato a Villorba (Treviso).

«Siamo lieti -commenta Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela della Denominazione Prosecco - di confermare il nostro supporto a Sole Luna, pregevole iniziativa culturale che abbiamo tenuto a battesimo fin dalla prima edizione trevigiana e che sta andando avanti arricchendosi sempre più di contenuti interessanti sia dal punto di vista artistico che sociale. La rassegna Cinema in Cantina, nata su nostro impulso come costola di Sole Luna, sta a sua volta riscuotendo crescente successo in termini di rinomanza e ciò è testimoniato dal fatto che tutti i posti disponibili vengono prenotati in tempi sempre più brevi. Un risultato inizialmente non scontato, che conferma quanto le cantine si prestino a diventare location ideale per iniziative culturali e come il sodalizio tra arte, cultura e convivialità in accompagnamento al buon vino, costituisca un connubio vincente e un’ulteriore occasione di promozione del territorio».

Cinema in Cantina si apre con Lagunaria (Italia, 2022, 85’) del regista veneziano Giovanni Pellegrini che parteciperà alla serata per condividere un racconto mitico e attuale della città di Venezia, minacciata da cambiamento climatico e turismo di massa.

Il 31 agosto un altro emozionante viaggio alla scoperta di com’era Venezia prima di Venezia con il documentario Panorami Sommersi di Samuele Gottardello (Italia, 2021, 52').

Si prosegue a settembre con La Ricerca di Giuseppe Petruzzellis (Italia, 2022, 63’), Stories from the sea di Jola Wieczorek (Austria, 2021, 86'), il documentario Last Stop Before Chocolate Mountain di Susanna della Sala (Italia, 2022, 90'), e si chiude con il film Tara di Francesca Bertin e Volker Sattel (Germania-Italia, 2022, 86').

«La rassegna quest’anno unisce il cinema ed il territorio – aggiungono i direttori artistici del Festival Chiara Andrich e Andrea Mura - concentrandosi sul tema dell’acqua. Il programma curato da Mavi Calcinotto si compone di sei documentari che parlano di storie di mare, di laguna e di fiumi attraverso punti di vista originali ma con un denominatore comune: il rapporto degli esseri umani con l’elemento acqua. Storie collettive delle comunità che vivono in un particolare territorio come quello con il fiume in Tara, oppure l’ambiente lagunare in Paesaggi sommersi e Lagunaria per approdare sulle sponde del lago tossico di Bombay Beach in Last Stop Before Chocolate Mountain. E storie individuali come quella dei personaggi di Stories from the sea o del rapporto di un artista con il fiume Adige in La ricerca, presentato in anteprima al festival Visions du Reel.

L’impegno verso la sostenibilità è portato avanti da Cinema in Cantina anche attraverso pratiche consapevoli per ridurre i consumi energetici. Le proiezioni all’aperto vengono realizzate con il Solar Cinema grazie alla collaborazione con il service Euganea Movie Movement che impiega un furgone attrezzato di impianto fotovoltaico per mettere in funzione l’apparato di proiezione. Il Solar Cinema permette di allestire platee e schermi anche in luoghi non vicini all’alimentazione della linea elettrica come in vigneti e giardini.

L’ingresso a tutte le serate è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per partecipare: solelunafest@gmail.com o contattare le singole cantine.

Info e programma: https://linktr.ee/cinemaincantina

Martedì 29 agosto ore 19:30

Ca Modeano, Palazzolo dello Stella (Udine)

LAGUNARIA di Giovanni Pellegrini (Italia 2022, 85')



info cantina : via Casali Modeano, 1 Palazzolo dello Stella (Udine)

marketing@modeano.it / 3470756595

solelunafest@gmail.com

Giovedì 31 agosto ore 19.30

Ca’ Corniani, Caorle (Venezia)

PANORAMI SOMMERSI di Samuele Gottardello (Italia, 2021, 52')



info Cantina: strada SP62, 28 Caorle (Venezia)

solelunafest@gmail.com

Martedì 5 settembre ore 19.30

Borgoluce, Susegana (Treviso)

LA RICERCA di Giuseppe Petruzzellis (Italia, 2022, 63')



info cantina : Località Musile, 2 - 31058 Susegana (Treviso)

visit@borgoluce.it / 3317558342

solelunafest@gmail.com

Giovedì 7 settembre ore 19.30

Cantina Pizzolato (Villorba)

STORIES FROM THE SEA di Jola Wieczorek (Austria, 2021, 86')



info cantina: Via IV Novembre, 12 Villorba (Treviso)

experience@lacantina pizzolato.com / 0422928166

solelunafest@gmail.com

Martedì 12 settembre ore 19.30

Casa Paladin (Annone Veneto)

LAST STOP BEFORE CHOCOLATE MOUNTAIN

di Susanna della Sala (Italia 2022, 86')



info cantina: via Postumia,12 Annone Veneto (Venezia)

tour@paladin.it / 0422 768167

solelunafest@gmail.com