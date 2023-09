“Cinema in cantina”: ecco la proiezione del documentario "Tara"

Sole Luna – Un ponte tra le culture torna a Treviso con il cinema documentario: in conclusione della rassegna Cinema in cantina promossa dall’Associazione con il Consorzio di tutela della Denominazione Prosecco, convoca il pubblico sempre più attento e numeroso per una serata speciale.

Il programma dà appuntamento mercoledì 13 settembre alle 20 in città, a Palazzo Bomben, sede della Fondazione Benetton Studi Ricerche. Ancora un’occasione per degustare le produzioni del Prosecco DOC e incontrare una nuova storia dedicata al rapporto dell’uomo con l’acqua, tema dell’edizione 2023. La storia è quella raccontata dal documentario Tara di Volker Sattel e Francesca Bertin (Germania, Italia, 2022, 86’). Presentato in anteprima mondiale al festival Visions du Reel, il documentario sarà accompagnato dalla regista, Francesca Bertin, originaria della provincia di Treviso.