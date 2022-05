Brotherhood, il regista Francesco Montagner al Circolo Pizzuti

Il regista trevigiano Francesco Montagner sarà presente alla serata di chiusura del Cineforum 2022 organizzato dal Circolo Enrico Pizzuti di Oderzo. Dopo la proiezione di "Brotherhood" Montagner risponderà alle domande del pubblico presente in sala. Il prezzo del biglietto è di 5 euro, la serata inizierà alle ore 21 al cinema Turroni.

Il film

Vincitore del Pardo D’oro come miglior film nella sezione Cineasti del presente all’ultimo festival di Locarno, "Brotherhood" è un documentario che racconta la storia di tre fratelli (Jabir, Usama e Uzeir) che vivono insieme alla loro famiglia di pastori in un’isolata valle della Bosnia. I tre giovani nel corso della loro vita sono dovuti sottostare sempre alla legge del padre Ibrahim, un predicatore islamista rigido e radicale. Quando l’uomo, però, viene condotto in carcere, dove resterà per due anni con l’accusa di terrorismo, i figli rimangono completamente soli. Sin da subito smettono di seguire le severe leggi, imposte sino a quel momento dal padre. Finalmente Jabir, Usama e Uzeir possono sperimentare quella libertà che per anni è stata loro negata e in questo percorso di crescita per diventare uomini, ognuno di loro sviluppa la propria identità, grazie alla ricerca del proprio “io”.

Il regista

Nato a Treviso nel 1989, ha studiato regia di documentario presso la rinomata scuola di cinema di Praga, FAMU, in Repubblica Ceca. Nel 2014 ha diretto e prodotto Animata resistenza, il suo documentario di debutto sulla vita e l’opera del famoso animatore italiano Simone Massi. Il film è stato presentato alla 71° Mostra del Cinema di Venezia e premiato con il Venice Classics Award per il miglior documentario sul cinema. Francesco Montagner insegna regia del documentario nella scuola FAMU International di Praga.