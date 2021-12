Pif presenta il suo nuovo film al Cinema Edera

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sarà ospite del cinema multisala Edera di Treviso, mercoledì 15 dicembre, per presentare il suo nuovo film "E noi come stronzi rimanemmo a guardare". Il regista incontrerà il pubblico dell'Edera al termine degli spettacoli delle 17.45 e 20.45. Per accedere all'incontro sarà necessario prenotare il proprio posto sul sito del multisala. L'incontro è organizzato con il supporto di Cgil Treviso e della Rete degli studenti medi di Treviso. Per gli studenti fino a 26 anni il biglietto costerà 5 euro.

Alla sua terza prova da regista, Pif realizza una commedia dolorosa e crudele, che mette in piazza molti dei mostri della contemporaneità: la globalizzazione, il lavoro deumanizzante, la latitanza dei sindacati, il cannibalismo tecnologico, il ricatto impari della valutazione dei clienti. Una commedia, dove è lecito ridere ma impossibile non riflettere e non sentirsi a disagio.

La trama

In un futuro prossimo possibile, Arturo Giammareresi ha creato un algoritmo per aiutare i dipendenti della sua società a lavorare meno e lavorare meglio, ma l'algoritmo gli si ritorce contro definendolo superfluo per l'azienda, che lo licenzia in tronco. Anche la ricca ed esigente fidanzata lo lascia perché un altro algoritmo ha deciso che il loro indice di affinità di coppia è negativo. Infine un ennesimo algoritmo lo esclude dalla possibilità di rientrare nella forza lavoro perché gli over 40 sono fuori mercato. Ad Arturo non resta che diventare rider per la multinazionale Fuuber: farà consegne secondo un meccanismo di incentivazione che premia o penalizza chi non sta alle regole del gioco. La sua unica consolazione è Stella, l'ologramma che incarna (si fa per dire) tutte le sue preferenze, come se lo conoscesse da sempre. Peccato che, a prova gratuita terminata, Arturo non possa più permettersi la sua compagnia, e lei sparisca dal suo già limitato orizzonte.