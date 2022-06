Torna il cinema drive-in all'Arena Aurora: tre mesi di film sotto le stelle

Torna anche quest’anno il cinema drive-in a Treviso grazie all'associazione "Teatro che pazzia". In programma, da luglio a settembre, i film di maggior successo della stagione in corso: da "Top Gun: Maverick" a "Minions 2" passando per "Jurassic World: il dominio" e l'ultimo capitolo della saga "Thor". Le proiezioni si terrano i mercoledì e i sabato di luglio, agosto e settembre alle ore 21:15, presso Arena Aurora in Via Scarpa 2 a Treviso.

Da quest’anno, inoltre, sarà possibile per chi vorrà usufruire della speciale offerta "cena+cinema" per godersi il film, al tavolo o in macchina, e cenare scegliendo tra i due menù proposti da Enfant Prodige e Mastropizza, pagando il biglietto a prezzo ridotto.

Il programma

- 13.07 “Top Gun: Maverick”

- 16.07 “Lightyear – La vera storia di Buzz”

- 20.07 “Ennio”

- 23.07 “Jurassic World - Il dominio”

- 27.07 “Jurassic World - Il dominio”

- 30.07 “Top Gun: Maverick”

- 03.08 “Una famiglia vincente-King Richard”

- 06.08 “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”

- 10.08 “Lightyear – La vera storia di Buzz”

- 13.08 “Proietti detto Gigi”

- 17.08 “Il lupo e il leone”

- 20.08 “Thor: love and thunder”

- 24.08 “Thor: love and thunder”

- 27.08 “Welcome Venice”

- 31.08 “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo”

- 03.09 “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo”

- 07.09 “Moonfall”

- 10.09 “Spencer”



Ingresso a pagamento:

Platea: 7 euro intero/5 euro ridotto.

Auto: 15 euro (massimo 5 persone) per tutti.

Acquista il tuo biglietto online e scegli il tuo posto a sedere, e se decidi di cenare fai sapere cosa mangerai: hamburger o pizza? Per info e biglietti: www.teatrochepazzia.it